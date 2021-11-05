Стильний must have: стиліст склав чек-лист трендового зимового взуття 2021-2022

Уважно вивчайте моделі і тренуйте свою надивленість, щоб не купити застарілу модель і потім не розуміти, з чим її носити. Або ще гірше, її носити, і не розуміти, чому ж ви не задоволені своїм образом.



⠀Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Багато жінок уникають покупки яскравою і кольоровий взуття. Це відбувається тому, що немає розуміння, з чим його носити.

Як же комбінувати кольорове взуття з іншими відтінками в луку:

Взуття може бути яскравим акцентом в образі. Обираєте яскраве взуття, а весь інший образ створюєте в більш спокійних тонах.

Підбираєте взуття в тон до штанів, джинсів, спідниць, суконь. Таким чином у вас буде цілісний комплект.

Тotal look. Весь образ в одному яскравому кольорі.

Поєднуємо колір яскравого взуття за правилами колірних поєднань (дивіться кола Іттена).

Пам'ятайте, що у взуття є свій стиль. На це мало хто звертає увагу, але це дуже важливо. Орієнтуйтеся на свій основний стильовий напрямок в гардеробі. Застосовуйте правила і не бійтеся яскравого взуття.

А ось трендові моделі взуття осінньо-зимового сезону 2021-2022:

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)