Стильний must have: стиліст склав чек-лист трендового зимового взуття 2021-2022

Через місяць настане календарна зима, а значить, пора подумати про зручне і актуальне взуття, час якого вже не за горами. Щоб обзавестися в новому сезоні виключно модною парою, варто прислухатися до порад експертів.
Стиліст Аліна Некипіла склала в Instagram гід по трендам зимового сезону 2021-2022.
Уважно вивчайте моделі і тренуйте свою надивленість, щоб не купити застарілу модель і потім не розуміти, з чим її носити. Або ще гірше, її носити, і не розуміти, чому ж ви не задоволені своїм образом.
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)
Багато жінок уникають покупки яскравою і кольоровий взуття. Це відбувається тому, що немає розуміння, з чим його носити.
Як же комбінувати кольорове взуття з іншими відтінками в луку:
Пам'ятайте, що у взуття є свій стиль. На це мало хто звертає увагу, але це дуже важливо. Орієнтуйтеся на свій основний стильовий напрямок в гардеробі. Застосовуйте правила і не бійтеся яскравого взуття.
А ось трендові моделі взуття осінньо-зимового сезону 2021-2022:
Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)
Нагадаємо, що раніше стиліст Катя Полякова навчила одягатися стильно і тепло одночасно.