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Стильний must have: стиліст склав чек-лист трендового зимового взуття 2021-2022

Автор: Ольвія Агаркова

Через місяць настане календарна зима, а значить, пора подумати про зручне і актуальне взуття, час якого вже не за горами. Щоб обзавестися в новому сезоні виключно модною парою, варто прислухатися до порад експертів.

Стиліст Аліна Некипіла склала в Instagram гід по трендам зимового сезону 2021-2022.

Уважно вивчайте моделі і тренуйте свою надивленість, щоб не купити застарілу модель і потім не розуміти, з чим її носити. Або ще гірше, її носити, і не розуміти, чому ж ви не задоволені своїм образом.


⠀Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Багато жінок уникають покупки яскравою і кольоровий взуття. Це відбувається тому, що немає розуміння, з чим його носити.

Як же комбінувати кольорове взуття з іншими відтінками в луку:

  • Взуття може бути яскравим акцентом в образі. Обираєте яскраве взуття, а весь інший образ створюєте в більш спокійних тонах.
  • Підбираєте взуття в тон до штанів, джинсів, спідниць, суконь. Таким чином у вас буде цілісний комплект.
  • Тotal look. Весь образ в одному яскравому кольорі.
  • Поєднуємо колір яскравого взуття за правилами колірних поєднань (дивіться кола Іттена).

Пам'ятайте, що у взуття є свій стиль. На це мало хто звертає увагу, але це дуже важливо. Орієнтуйтеся на свій основний стильовий напрямок в гардеробі. Застосовуйте правила і не бійтеся яскравого взуття.

А ось трендові моделі взуття осінньо-зимового сезону 2021-2022:

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Нагадаємо, що раніше стиліст Катя Полякова навчила одягатися стильно і тепло одночасно.

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