Струнка і стильна: Ніколь Кідман підкорила красою у новій зйомці для глянцю

Зірка прикрасила обкладинку британського Glamour

Ніколь Кідман прикрасила чергову глянцеву обкладинку, вона стала героїнею нового номера британської версії популярного модного журналу Glamour. На обкладинці, знятій крупним планом, вона показала свою природну красу. Ніколь зробили легкий макіяж, щоб акцентувати на нев'янучій зовнішності австралійської знаменитості. 53-річна актриса виглядає просто розкішно: легкий рум'янець, бездоганний овал обличчя, ясний погляд і гладка шкіра...



Нова обкладинка Ніколь (фото: instagram.com/nicolekidman)

"Ніколь Кідман - зірка цифрової обкладинки GLAMOUR за листопад, вона розповідає про свій досвід самотності, материнство, про те, як її відносини з Кітом Урбаном допомагають її психічному здоров'ю", - запросили до прочитання інтерв'ю на сайті представники журналу.



Зірка підкорила мережу красою (фото: instagram.com/nicolekidman)

У зйомці зірка позує в стильних вбраннях. Брючний костюм світло-блакитного відтінку відмінно підкреслив струнке тіло знаменитості. До нього стилісти підібрали масу золотих прикрас. Ще один образ склала сукня кремового кольору з рукавами-ліхтариками, а також поясом на талії.

Ніколь виклала кілька кадрів на своїй сторінці в мережі Instagram, з перших хвилин викликавши фурор серед послідовувачів. "Прекрасна леді", "Чому ти так ідеальна", "Така красива", "Чудова", "Чудова королева", "Вау, ти виглядаєш абсолютно приголомшливо. Який гламур й клас", "Прекрасна завжди", "Ти приголомшлива", - не втомлюються захоплюватися вони.

Нагадаємо, раніше Ніколь підкорила мережу романтичним посланням своєму чоловікові.