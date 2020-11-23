Стройная и стильная: Николь Кидман покорила красотой в новой съемке для глянца

Николь Кидман украсила очередную глянцевую обложку, она стала героиней нового номера британской версии популярного модного журнала Glamour. На обложке, снятой крупным планом, она показала свою природную красоту. Николь сделали легкий макияж, чтобы акцентировать на неувядающей внешности австралийской знаменитости. 53-летняя актриса выглядит просто роскошно: легкий румянец, безупречный овал лица, ясный взгляд и гладкая кожа…



Новая обложка Николь (фото: instagram.com/nicolekidman)

"Николь Кидман - звезда цифровой обложки GLAMOUR за ноябрь, она рассказывает о своем опыте одиночества, материнстве, о том, как ее отношения с Китом Урбаном помогают ее психическому здоровью", - пригласили к прочтению интервью на сайте представители журнала.



Звезда покорила сеть красотой (фото: instagram.com/nicolekidman)

В съемке звезда позирует в стильных нарядах. Брючный костюм светло-голубого оттенка отлично подчеркнул стройное тело знаменитости. К нему стилисты подобрали массу золотистых украшений. Еще один образ составило платье кремового оттенка с рукавами-фонариками, а также поясом на талии.

Николь выложила несколько кадров на своей странице в сети Instagram, с первых минут вызвав фурор среди подписчиков. "Прекрасная леди", "Почему ты так идеальна", "Так красива", "Восхитительна", "Превосходная королева", "Вау, ты выглядишь совершенно потрясающе. Какой гламур и класс", "Прекрасна всегда", "Ты оглушающая", - не устают восхищаться они.

Напомним, ранее Николь покорила сеть романтичным посланием своему мужу.