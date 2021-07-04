Стройнит и подчеркивает достоинства: топ-10 секретных приемов от стилиста для фигуры plus size

Какая одежда и стилистические приемы визуально стройнят и помогают скрыть проблемные зоны? Этот вопрос остается актуальным в любое время года, а летом – особенно.
Стилистка Лайма Рыльская рассекретила в Instagram профессиональные приемы, чтобы фигура выглядела выигрышно в любом стиле и комплекции.
Топ-10 приемов для фигуры с формами и plus size:
Эксперт предложила вдохновиться образами фэшн-блогера Ada Oguntodu.
Иллюстративное фото (instagram.com/stylewithlaima)
Чего стоит избегать?
Все, что визуально делает силуэт, похожим на "яйцо" : узкие покатые плечи, широкая талия и бедра, узкий низ. Фигура визуально смотрится на 1-2 размера больше. А если использовать приемы выше, смотрится на 1-2 размера меньше.
Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова предложила топ-3 варианта удобной трендовой летней обуви.