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Эти сумки будут самыми модными в 2022: стилист показала топ ярких моделей (фото)

Автор: Татьяна Турчаникова

Перед тем, как отправиться с подругами на шопинг – выбрать сумку перед новым сезоном, мы часто перебираем сто вкладок и страниц в соцсетях, чтобы выяснить, какие модели будут актуальными.

Стилист Самаль Сан в своем Instagram составила небольшой гид по самым трендовым сумкам будущего года – от моделей с бахромой до уже привычных плетеных и структурных сумок-коробок.

"В новом сезоне дизайнеры предложили немало интересных вариантов, которые нам уже не терпится примерить. Большую популярность набирают плетеные сумки, сумки необычных ассиметричных форм и мягкие стеганые. Сумки с широким ремнем и бахромой уже привычны, а меховые – вполне логичный тренд холодного сезона".

Какую сумку выбрать (фото: instagram.com/leoniehanne)

Самые модные сумки 2022 года

  • Сумки-"плетенки"

  • Геометричный принт

  • Меховая сумка пригодится в холода

  • Сумка ассиметричной формы

  • Модели с бахромой были популярными в прошлом году, а теперь торжественно переходят в новый сезон!

  • Сумки-коробки

  • Сумка-мессенджер

  • Дорожные сумки тоже должны быть яркими!

  • Сумки цвета металлик

Сумки на 2022 год (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала семь самых модных причесок на 2022 год.

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