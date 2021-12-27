Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

Перед тим, як відправитися з подругами на шопінг – вибрати сумку перед новим сезоном, ми часто перебираємо сто вкладок і сторінок в соцмережах, щоб з'ясувати, які моделі будуть актуальними.
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram склала невеликий гід по найтрендовішим сумкам майбутнього року – від моделей з бахромою до вже звичних плетених і структурних сумок-коробок.
"У новому сезоні дизайнери запропонували чимало цікавих варіантів, які нам вже не терпиться приміряти. Велику популярність набирають плетені сумки, сумки незвичайних асиметричних форм і м'які стьобані. Сумки з широким ременем і бахромою вже звичні, а хутряні – цілком логічний тренд холодного сезону".
Сумки на 2022 рік (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раніше стиліст показала сім наймодніших зачісок на 2022 рік.