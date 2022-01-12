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Эти сумки будут самыми модными весной 2022: топ-8 необычных моделей

Автор: Татьяна Турчаникова

Сумок никогда не бывает много! Но, согласитесь, долгое время, весь 2020 год и большую часть 2021 года, мы в них не особо нуждались. Так что в новом теплом сезоне дизайнеры, кажется, отыгрались по полной!

Милые кошельки, объемные сумки, клатчи и много других моделей – какие сумки мы увидим этой весной на улицах, рассказал cosmopolitan.com.

Самые модные сумки на весну 2022

  • Сумка, связанная крючком

Такие модели станут вишенкой на торте в любом весеннее-летнем аутфите.

Вязаная сумка (фото: instagram.com/biya_bag_)

  • Большая вязаная сумка

Да, взяв такую сумку в руки, вам сразу захочется на пляж, о делах придется забыть.

Плетенка на пляж (фото: instagram.com/leoniehanne)

  • Плетеная сумка

Классический тоут тоже в тренде, в такую сумку поместится все, что вечно приходится носить в руках!

  • Сумка, размера XXL

Если хочется выглядеть экстранеобычно! К тому же, сказать, что сумка вместительная – не сказать ничего.

Огромная сумка (фото: instagram.com/leoniehanne)

  • Тканевая сумка-тоут

В те дни, когда вы направляетесь в офис, эта сумка легко вместит в себя и компьютер, и обед.

  • Мини-кошелек

От блестящих до металлизированных, забавные и блестящие сумочки для вечеринок – от вас будет сложно отвести взгляд.

Мини-сумка-кошелек (фото: instagram.com/leoniehanne)

Мини-сумочка все еще в тренде (фото: instagram.com/hoskelsa)

  • Сумка-мешок

Вы никогда не ошибетесь, выбрав классическую сумку-мешок или, как ее еще называют, сумку-ведерко!

Сумка-мешок (фото: instagram.com/hoskelsa)

Сумка необычной формы

От звезд и сердец до животных, цветов и даже еды, например, сумка в виде кусочка пиццы – в этом сезоне все формы нужны, все формы важны!

Необычные форма и декор (фото: instagram.com/leoniehanne

Раньше стилист показала, какие шесть вещей станут хитами 2022 года.

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