Эти сумки будут самыми модными весной 2022: топ-8 необычных моделей

Самые модные сумки на весну 2022

Сумка, связанная крючком

Такие модели станут вишенкой на торте в любом весеннее-летнем аутфите.

Вязаная сумка (фото: instagram.com/biya_bag_)

Большая вязаная сумка

Да, взяв такую сумку в руки, вам сразу захочется на пляж, о делах придется забыть.

Плетенка на пляж (фото: instagram.com/leoniehanne)

Плетеная сумка

Классический тоут тоже в тренде, в такую сумку поместится все, что вечно приходится носить в руках!

Сумка, размера XXL

Если хочется выглядеть экстранеобычно! К тому же, сказать, что сумка вместительная – не сказать ничего.

Огромная сумка (фото: instagram.com/leoniehanne)

Тканевая сумка-тоут

В те дни, когда вы направляетесь в офис, эта сумка легко вместит в себя и компьютер, и обед.

Мини-кошелек

От блестящих до металлизированных, забавные и блестящие сумочки для вечеринок – от вас будет сложно отвести взгляд.

Мини-сумка-кошелек (фото: instagram.com/leoniehanne)

Мини-сумочка все еще в тренде (фото: instagram.com/hoskelsa)

Сумка-мешок

Вы никогда не ошибетесь, выбрав классическую сумку-мешок или, как ее еще называют, сумку-ведерко!

Сумка-мешок (фото: instagram.com/hoskelsa)

Сумка необычной формы

От звезд и сердец до животных, цветов и даже еды, например, сумка в виде кусочка пиццы – в этом сезоне все формы нужны, все формы важны!

Необычные форма и декор (фото: instagram.com/leoniehanne