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Ці сумки будуть наймоднішими навесні 2022: топ-8 незвичайних моделей

Автор: Тетяна Турчанікова

Сумок ніколи не буває багато! Але, погодьтеся, довгий час, весь 2020 рік і більшу частину 2021 року, вони нам не були особливо потрібними. Тож в новому теплому сезоні дизайнери, здається, відігралися по повній!

Милі гаманці, об'ємні сумки, клатчі і багато інших моделей – які сумки ми побачимо цієї весни найчастіше, розповів cosmopolitan.com.

Наймодніші сумки на весну 2022

  • Сумка, пов'язана гачком

Такі моделі стануть вишенькою на торті в будь-якому весняно-літньому аутфіті.

В'язана сумка (фото: instagram.com/biya_bag_)

  • Велика в'язана сумка

Так, взявши таку сумку в руки, вам відразу захочеться на пляж, про справи доведеться забути.

Плетінка на пляж (фото: instagram.com/leoniehanne)

  • Плетена сумка

Класичний тоут теж в тренді, в таку сумку поміститься все, що вічно доводиться носити в руках!

  • Сумка, розміру XXL

Якщо хочеться виглядати экстранезвично! До того ж, сказати, що сумка містка – не сказати нічого.

Величезна сумка (фото: instagram.com/leoniehanne)

  • Тканинна сумка-тоут

У ті дні, коли ви прямуєте в офіс, ця сумка легко вмістить в себе і комп'ютер, і обід.

  • Міні-гаманець

Від блискучих до металізованих, блискучі та різнокольорові сумочки для вечірок – від вас буде складно відвести погляд.

Міні-сумка-гаманець (фото: instagram.com/leoniehanne)

Міні-сумочка все ще в тренді (фото: instagram.com/hoskelsa)

  • Сумка-мішок

Ви ніколи не помилитеся, вибравши класичну сумку-мішок або, як її ще називають, сумку-відерце!

Сумка-мішок (фото: instagram.com/hoskelsa)

Сумка незвичайної форми

Від зірок і сердець до тварин, квітів і навіть їжі, наприклад, сумка у вигляді шматочка піци – в цьому сезоні всі форми потрібні, всі форми важливі!

Незвичайні форма і декор (фото: instagram.com/leoniehanne

Раніше стиліст показала, які шість речей стануть хітами 2022 року.

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