Ці сумки будуть наймоднішими навесні 2022: топ-8 незвичайних моделей

Наймодніші сумки на весну 2022

Сумка, пов'язана гачком

Такі моделі стануть вишенькою на торті в будь-якому весняно-літньому аутфіті.

В'язана сумка (фото: instagram.com/biya_bag_)

Велика в'язана сумка

Так, взявши таку сумку в руки, вам відразу захочеться на пляж, про справи доведеться забути.

Плетінка на пляж (фото: instagram.com/leoniehanne)

Плетена сумка

Класичний тоут теж в тренді, в таку сумку поміститься все, що вічно доводиться носити в руках!

Сумка, розміру XXL

Якщо хочеться виглядати экстранезвично! До того ж, сказати, що сумка містка – не сказати нічого.

Величезна сумка (фото: instagram.com/leoniehanne)

Тканинна сумка-тоут

У ті дні, коли ви прямуєте в офіс, ця сумка легко вмістить в себе і комп'ютер, і обід.

Міні-гаманець

Від блискучих до металізованих, блискучі та різнокольорові сумочки для вечірок – від вас буде складно відвести погляд.

Міні-сумка-гаманець (фото: instagram.com/leoniehanne)

Міні-сумочка все ще в тренді (фото: instagram.com/hoskelsa)

Сумка-мішок

Ви ніколи не помилитеся, вибравши класичну сумку-мішок або, як її ще називають, сумку-відерце!

Сумка-мішок (фото: instagram.com/hoskelsa)

Сумка незвичайної форми

Від зірок і сердець до тварин, квітів і навіть їжі, наприклад, сумка у вигляді шматочка піци – в цьому сезоні всі форми потрібні, всі форми важливі!

Незвичайні форма і декор (фото: instagram.com/leoniehanne