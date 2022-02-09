ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 14:33
Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022 Адель стала триумфатором BRIT Awards 2022 (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения наград в области поп-музыки Brit Awards. На красной дорожке O2 Arena собрались номинанты и гости премии, демонстрируя вечерние образы от лучших дизайнеров.

Мы собрали самые эффектные наряды посетители Brit Awards.

Ведущим церемонии вручения наград Brit Awards в этом году был стендап-комик Мо Гиллиган. А на сцене выступили Эд Ширан, лидер Oasis Лиам Галлахер, Сэм Фендер и Энн-Мари.

Триумфатором Brit Awards 2022 стала Адель, получившая сразу три главных награды: "Артист года", "Альбом года" (30) и "Песня года" (за Easy on Me). Свою победу звезда посвятила сыну Анджело и бывшему мужу Саймону Конеки.

"Этот альбом был нашим общим путешествием, не только моим, – сказала она. – Я очень горжусь собой, что осталась верна себе и выпустила альбом, который был посвящен чему-то настолько личному для меня, потому что немногие люди делают подобные вещи".

Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022

Адель в наряде от Марианны Сенчиной (фото: instagram.com/mariannasenchina)

На вечере Адель сменила три наряда. На красной дорожке она появилась в роскошном черном платье от Armani Privé с длинными рукавами, прозрачной накладкой в горошек и глубоким вырезом в форме сердца. Затем переоделась в платье Valentino с открытыми плечами, покрытое оливковыми блестками. А за наградой вышла в черном бархатном платье длины мини со спущенной линией плеч от украинского бренда Marianna Senchina.

Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022

Адель в наряде от Valentino (фото: instagram.com/maisonvalentino)

На событии традиционно было представлено все разнообразие вечерних нарядов. Поп-звезда Оливия Родриго выбрала серебристое платье в пол, певица Raye – "голое" бронзовое, а Дамиано Давид та Эд Ширан вновь показали любовь к ярким костюмам. Любуемся самыми эффектными нарядами знаменитостей.

Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022

Адель в Armani Privé (фото: Getty Images)

Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022

Оливия Родриго в Alexandre Vauthier (фото: Getty Images)

Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022

Raye в Versace (фото: Getty Images)

Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022

Эд Ширан в Etro (фото: Getty Images)

Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022

Майя Джама в Mônot​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022

Холли Хамберстон в Gucci ​​​​​​​​​​​​​​(фото: Getty Images)

Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022

Bree Runway (фото: Getty Images)

Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022

Дамиано Давид (фото: Getty Images)

Также смотрите бекстейдж 25-го Ukrainian Fashion Week.

Ранее мы писали про лучшие стритстайл-образы на Неделе моды осень-зима 2022 в Копенгагене.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды Адель Шоу-бизнес
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину ворвется почти весеннее тепло: где и когда будет больше +10 градусов
В Украину ворвется почти весеннее тепло: где и когда будет больше +10 градусов