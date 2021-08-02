Не такие, как в нулевых: стилист показала, как носить джинсовые бермуды в 2021
Джинсовые шорты-бермуды стали одними из самых актуальних летом 2021. Они полюбились многим блогерам - и все стильне девушки бросились искать себе такие же.
Стилист Файила Кадырова в своем блоге в Instagram подчеркнула, что актуальная можель 2021 года сильно отличается от тех, что были на волне в нулевых.
Бермуды были очень модны в нулевых. Но умоляю, не спешите доставать старые версии! Их время убежало. Если раньше на джинсовых бермудах были подвороты, то сейчас в тренде - необработанный край или бахрома.
Бермуды очень полюбили блогеры и инфлюенсеры (фото: instagram.com/tania.ayuso)
Как носить бермуды в 2021
- На мой взгляд, бермуды в паре с шортами-трапеция (удлиненная версия) - самые моделирующие и корректирующие фигуру.
- Во-первых, длина шорт позволяет прикрыть активную часть бедра в самой широкой ее части, а вместе с ней и целлюлит (если такая опция требуется).
- Во-вторых, ноги в таких шортиках (при условии сохранения воздуха между телом и денимом) смотрятся стройнее.
- В-третьих, сама длина шорт очень комфортна и приемлема для города.
- Ну и в-четвертых, старым, но любимым джинсам можно дать вторую жизнь.
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С пиджаком
С топом и рубашкой
С каблуками
Удлиненные пиджаки и куртки
С футболками
С кожаными пиджаками
Как носить бермуды летом и осенью 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)
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