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Не такие, как в нулевых: стилист показала, как носить джинсовые бермуды в 2021

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Понедельник 02 августа 2021 18:01
Не такие, как в нулевых: стилист показала, как носить джинсовые бермуды в 2021 Бермуды можно сделать из старых джинсовых брюк (фото: instagram.com/tania.ayuso)
Автор: Татьяна Турчаникова

Джинсовые шорты-бермуды стали одними из самых актуальних летом 2021. Они полюбились многим блогерам - и все стильне девушки бросились искать себе такие же.

Стилист Файила Кадырова в своем блоге в Instagram подчеркнула, что актуальная можель 2021 года сильно отличается от тех, что были на волне в нулевых.

Бермуды были очень модны в нулевых. Но умоляю, не спешите доставать старые версии! Их время убежало. Если раньше на джинсовых бермудах были подвороты, то сейчас в тренде - необработанный край или бахрома.

Не такие, как в нулевых: стилист показала, как носить джинсовые бермуды в 2021Бермуды очень полюбили блогеры и инфлюенсеры (фото: instagram.com/tania.ayuso)

Как носить бермуды в 2021

  • На мой взгляд, бермуды в паре с шортами-трапеция (удлиненная версия) - самые моделирующие и корректирующие фигуру.
  • Во-первых, длина шорт позволяет прикрыть активную часть бедра в самой широкой ее части, а вместе с ней и целлюлит (если такая опция требуется).
  • Во-вторых, ноги в таких шортиках (при условии сохранения воздуха между телом и денимом) смотрятся стройнее.
  • В-третьих, сама длина шорт очень комфортна и приемлема для города.
  • Ну и в-четвертых, старым, но любимым джинсам можно дать вторую жизнь.

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С пиджаком

Не такие, как в нулевых: стилист показала, как носить джинсовые бермуды в 2021

С топом и рубашкой

Не такие, как в нулевых: стилист показала, как носить джинсовые бермуды в 2021

С каблуками

Не такие, как в нулевых: стилист показала, как носить джинсовые бермуды в 2021

Удлиненные пиджаки и куртки

Не такие, как в нулевых: стилист показала, как носить джинсовые бермуды в 2021

С футболками

Не такие, как в нулевых: стилист показала, как носить джинсовые бермуды в 2021

С кожаными пиджаками

Не такие, как в нулевых: стилист показала, как носить джинсовые бермуды в 2021

Как носить бермуды летом и осенью 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)

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