Мюли, сабо и вьетнамки: стилист показала самые модные шлепанцы лета 2021

Обувь без пятки - стильно, а еще - это комфортно, особенно - когда за окном высокая температура и совсем не хочется, чтобы на тебе была лишняя одежда и даже лишний шнурок от обуви.

Стилист Вами Айдиас показала в своем Instagram, какие шлепанцы будут особенно популярны не только летом 2021, а и всю теплую часть осень, а также, скорее всего, "перекочуют" в следующие горячие сезоны.

Актуальная в этом сезоне обувь без пятки - это и мюли, и сабо, и вьетнамки, и классические шлепанцы. Также в тренде дутые модели вьетнамок и резиновые ugly-модели. Такая обувь в жару просто маст-хэв (фото: instagram.com/rosiehw) Какие шлепанцы выбрать на лето 2021 Яркие модели - хоть с каблуком, хоть без каблука. С узлами и косичками, смотрится необычно и дорого. Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать Обувь на платформе держится в трендах который сезон. Обувь на плоской подошве, удобно, подходит практически ко всему. Клоги, выбрайте с закрытым носом или открым, в соответствии с погодными условиями. В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд Резиновые - идеальный вариант для отдыха. Вьетнамки на каблуках - если хочется чего-то необычного. Какую обувь с открытой пяткой выбрать (фото: instagram.com/vami.ideas)