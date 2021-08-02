Не такі, як в нульових: стиліст показала, як носити джинсові бермуди в 2021
Джинсові шорти-бермуди стали одними з найактуальніших влітку 2021. Вони полюбилися багатьом блогерам - і всі стильні дівчата кинулися шукати собі такі ж.
Стиліст Файіла Кадирова у своєму блозі в Instagram підкреслила, що актуальна можель 2021 року сильно відрізняється від тих, що були на хвилі в нульових.
Бермуди були дуже модні в нульових. Але благаю, не поспішайте діставати старі версії! Їх час втік. Якщо раніше на джинсових бермудах були підворіти, то зараз в тренді - необроблений край або бахрома.
Бермуди дуже полюбили блогери та інфлюєнсери (фото: instagram.com/tania.ayuso)
Як носити бермуди в 2021
- На мій погляд, бермуди в парі з шортами-трапецією (подовжена версія) - самі моделюють і коригують фігуру.
- По-перше, довжина шорт дозволяє прикрити активну частину стегна в найширшій її частині, а разом з нею і целюліт (якщо така опція потрібна).
- По-друге, ноги в таких шортиках (за умови збереження повітря між тілом і денімом) виглядають стрункіше.
- По-третє, сама довжина шорт дуже комфортна і прийнятна для міста.
- Ну і по-четверте, старим, але улюбленим джинсам можна дати друге життя.
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З піджаком
З топом і сорочкою
З каблуками
Подовжені піджаки і куртки
З футболками
Зі шкіряними піджаками
Як носити бермуди влітку і восени 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)
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