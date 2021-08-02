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Не такі, як в нульових: стиліст показала, як носити джинсові бермуди в 2021

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Понеділок 02 серпня 2021 18:01
Не такі, як в нульових: стиліст показала, як носити джинсові бермуди в 2021 Бермуди можна зробити зі старих джинсових штанів (фото: instagram.com/tania.ayuso)
Автор: Тетяна Турчанікова

Джинсові шорти-бермуди стали одними з найактуальніших влітку 2021. Вони полюбилися багатьом блогерам - і всі стильні дівчата кинулися шукати собі такі ж.

Стиліст Файіла Кадирова у своєму блозі в Instagram підкреслила, що актуальна можель 2021 року сильно відрізняється від тих, що були на хвилі в нульових.

Бермуди були дуже модні в нульових. Але благаю, не поспішайте діставати старі версії! Їх час втік. Якщо раніше на джинсових бермудах були підворіти, то зараз в тренді - необроблений край або бахрома.

Не такі, як в нульових: стиліст показала, як носити джинсові бермуди в 2021Бермуди дуже полюбили блогери та інфлюєнсери (фото: instagram.com/tania.ayuso)

Як носити бермуди в 2021

  • На мій погляд, бермуди в парі з шортами-трапецією (подовжена версія) - самі моделюють і коригують фігуру.
  • По-перше, довжина шорт дозволяє прикрити активну частину стегна в найширшій її частині, а разом з нею і целюліт (якщо така опція потрібна).
  • По-друге, ноги в таких шортиках (за умови збереження повітря між тілом і денімом) виглядають стрункіше.
  • По-третє, сама довжина шорт дуже комфортна і прийнятна для міста.
  • Ну і по-четверте, старим, але улюбленим джинсам можна дати друге життя.

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З піджаком

Не такі, як в нульових: стиліст показала, як носити джинсові бермуди в 2021

З топом і сорочкою

Не такі, як в нульових: стиліст показала, як носити джинсові бермуди в 2021

З каблуками

Не такі, як в нульових: стиліст показала, як носити джинсові бермуди в 2021

Подовжені піджаки і куртки

Не такі, як в нульових: стиліст показала, як носити джинсові бермуди в 2021

З футболками

Не такі, як в нульових: стиліст показала, як носити джинсові бермуди в 2021

Зі шкіряними піджаками

Не такі, як в нульових: стиліст показала, як носити джинсові бермуди в 2021

Як носити бермуди влітку і восени 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше Андре Тан розповів, як модно одягнути дитину в школу у 2021 році.

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