Не такие, как в нулевых: стилист показала, как носить джинсовые бермуды в 2021

Джинсовые шорты-бермуды стали одними из самых актуальних летом 2021. Они полюбились многим блогерам - и все стильне девушки бросились искать себе такие же.
Стилист Файила Кадырова в своем блоге в Instagram подчеркнула, что актуальная можель 2021 года сильно отличается от тех, что были на волне в нулевых.
Бермуды были очень модны в нулевых. Но умоляю, не спешите доставать старые версии! Их время убежало. Если раньше на джинсовых бермудах были подвороты, то сейчас в тренде - необработанный край или бахрома.
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С пиджаком
С топом и рубашкой
С каблуками
Удлиненные пиджаки и куртки
С футболками
С кожаными пиджаками
Как носить бермуды летом и осенью 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)
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