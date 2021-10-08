Тайная "ремонтная" вечеря: в Киеве в секретной обстановке открылся новый шоурум бренда ROMANOVA Designer Knitwear

Гости закрытой пати подбирали себе новые теплые вещи, готовясь к зимнему сезону, целый вечер, и вечеринка, начавшаяся в шоуруме, продолжилась в соседнем баре P2B под дегустацию авторских коктейлей далеко за полночь.

Открытие шоурума ROMANOVA Designer Knitwear (фото: Вячеслав Ратинский)

ROMANOVA Designer Knitwear - крафтовый бизнес, основанный на семейных традициях, который вырос до уровня фэшн, и чьи вещи стали настоящим открытием Ukrainian Fasion Week зимой 2019 года.

Бренд производит вязанные изделия для женщин и мужчин в двух линейках - эксклюзивные изделия ручной работы и сезонные дропы. Коллекции бренда состоят на 70 процентов из изделий ручной работы.

Дизайнеры делают ставку на качество материалов (в изделиях используется фурнитура и пряжа премиум-класса), оригинальный дизайн и регулярно разрушают стереотипы о том, что вязаная одежда уместна только для холодного сезона и не претендует на звание "высокой моды".

Миссия бренда - трансформировать отношение к вязаной одежде, которая до сих пор нередко ассоциируется с "бабушкиными" свитерами, транслировать культ вязаной одежды как внесезонной и соответствующей трендам.

Открытие шоурума ROMANOVA Designer Knitwear (фото: Вячеслав Ратинский)

Бренд был основан в 2018 году, однако, история его становления уходит корнями намного глубже. Дизайнеры бренда - Надежда и Татьяна Бурбела назвали бренд в честь прабабушки - Надежды Романовой, которая, по их словам, была талантливой рукодельницей и привила дизайнерам любовь к ручному труду.

Открытие шоурума ROMANOVA Designer Knitwear (фото: Вячеслав Ратинский)

Среди звездных клиентов бренда - телеведущие Маричка Падалко и Анна Панова, писательница и певица Ирэна Карпа, известные общественные деятели и политики.

"Многие изделия, представленные в наших коллекциях, создаются в одном экземпляре и почти никогда не повторяются. Наши модели ручной работы - всегда эксклюзивны, подчеркивают индивидуальность наших клиентов, характер, позволяют им выигрышно выделяться и чувствовать себя максимально комфортно. При этом, мы всегда стараемся сочетать в своих коллекциях самые разнообразные стили и направления: классика, романтика, авангард, стрит-стайл, гранж - каждый найдет себе модель по душе", - рассказывает о бренде ROMANOVA соосновательница Надежда Бурбела.

Открытие шоурума ROMANOVA Designer Knitwear (фото: Вячеслав Ратинский)

Добавим, что новый шоурум ROMANOVA Designer Knitwear находится в старинном особняке в Киеве по адресу Олеся Гончара, 38А. Начиная с 9 октября двери шоурума откроются для всех желающих (в тестовом режиме и по предварительной записи).