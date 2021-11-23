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Teddy coat: стилист показала, как носить искусственную шубу зимой 2021-2022

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Вторник 23 ноября 2021 11:01
Teddy coat: стилист показала, как носить искусственную шубу зимой 2021-2022 Шубы, как обычно, в тренде (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Мода на искусственные шубы на сегодняшний день молниеносно растет, активно вытесняя шубы из натурального меха.

Но вот один из самых частых вопросов стилистам - как долго такая шуба будет актуальна?

Стилист Самаль Сан в своем Instagram дала ответ на этот вопрос. Она рассказала, что сам материал актуальности не теряет, но будет меняться крой, детали.

Teddy coat: стилист показала, как носить искусственную шубу зимой 2021-2022Необычная шуба (фото: instagram.com/leoniehanne)

При выборе шубы на зиму 2021-2022 стоит учесть, например, в этом сезоне наиболее актуальная шуба - рубашечного кроя. А вот базовой остается шуба-пальто.

Такая шуба отлично вписывается в повседневный стиль, casual, прекрасно сочетается с джинсами, обувью спортивного типа, с грубыми ботинками на шнуровке.

Топ образов: как носить искусственную шубу зимой 2021-2022

  • Цвета - разнообразные, самые актуальные - белый и коричневый.

Teddy coat: стилист показала, как носить искусственную шубу зимой 2021-2022

  • Крой - шуба-пальто, останется базой и классикой.

Teddy coat: стилист показала, как носить искусственную шубу зимой 2021-2022

Teddy coat: стилист показала, как носить искусственную шубу зимой 2021-2022Teddy coat: стилист показала, как носить искусственную шубу зимой 2021-2022

  • Длина - если короткая, то не приталенная, шуба-жакет.

Teddy coat: стилист показала, как носить искусственную шубу зимой 2021-2022

  • Декор в виде пояса, ярких пуговиц допустим.

Teddy coat: стилист показала, как носить искусственную шубу зимой 2021-2022

Как носить шубу из искусственного меха зимой 2021-2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде этой зимой.

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