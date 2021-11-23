Teddy coat: стилист показала, как носить искусственную шубу зимой 2021-2022
Мода на искусственные шубы на сегодняшний день молниеносно растет, активно вытесняя шубы из натурального меха.
Но вот один из самых частых вопросов стилистам - как долго такая шуба будет актуальна?
Стилист Самаль Сан в своем Instagram дала ответ на этот вопрос. Она рассказала, что сам материал актуальности не теряет, но будет меняться крой, детали.
Необычная шуба (фото: instagram.com/leoniehanne)
При выборе шубы на зиму 2021-2022 стоит учесть, например, в этом сезоне наиболее актуальная шуба - рубашечного кроя. А вот базовой остается шуба-пальто.
Такая шуба отлично вписывается в повседневный стиль, casual, прекрасно сочетается с джинсами, обувью спортивного типа, с грубыми ботинками на шнуровке.
Топ образов: как носить искусственную шубу зимой 2021-2022
- Цвета - разнообразные, самые актуальные - белый и коричневый.
- Крой - шуба-пальто, останется базой и классикой.
- Длина - если короткая, то не приталенная, шуба-жакет.
- Декор в виде пояса, ярких пуговиц допустим.
Как носить шубу из искусственного меха зимой 2021-2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде этой зимой.