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Teddy coat: стиліст показала, як носити штучну шубу взимку 2021-2022

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Вівторок 23 листопада 2021 11:01
Teddy coat: стиліст показала, як носити штучну шубу взимку 2021-2022 Шуби, як зазвичай, в тренді (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Мода на штучні шуби на сьогоднішній день блискавично зростає, активно витісняючи шуби з натурального хутра.

Але ось одне з найчастіших питань стилістам - як довго така шуба буде актуальна?

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram дала відповідь на це питання. Вона розповіла, що сам матеріал актуальності не втрачає, але буде змінюватися крій, деталі.

Teddy coat: стиліст показала, як носити штучну шубу взимку 2021-2022Незвичайна шуба (фото: instagram.com/leoniehanne)

При виборі шуби на зиму 2021-2022 варто врахувати, наприклад, в цьому сезоні найбільш актуальна шуба - сорочкового крою. А ось базою залишається шуба-пальто.

Така шуба відмінно вписується в повсякденний стиль, casual, прекрасно поєднується з джинсами, взуттям спортивного типу, з грубими черевиками на шнурівці.

Топ образів: як носити штучну шубу взимку 2021-2022

  • Кольори - різноманітні, найактуальніші - білий і коричневий.

Teddy coat: стиліст показала, як носити штучну шубу взимку 2021-2022

  • Крій - шуба-пальто, залишиться базою і класикою.

Teddy coat: стиліст показала, як носити штучну шубу взимку 2021-2022

Teddy coat: стиліст показала, як носити штучну шубу взимку 2021-2022Teddy coat: стиліст показала, як носити штучну шубу взимку 2021-2022

  • Довжина - якщо коротка, то не приталена, шуба-жакет.

Teddy coat: стиліст показала, як носити штучну шубу взимку 2021-2022

  • Декор у вигляді пояса, яскравих гудзиків є допустимим.

Teddy coat: стиліст показала, як носити штучну шубу взимку 2021-2022

Як носити шубу зі штучного хутра взимку 2021-2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала, яка верхній одяг вже не в тренді цієї зими.

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