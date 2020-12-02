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Тепло и стильно: Кайли Дженнер демонстрирует трендовый образ сезона

Автор: Ольга Турчаникова

Модель показала очередной лук

Кайли Дженнер показала новый образ, который станет настоящим источником вдохновения для всех подписчиц инстадивы этой зимой. Наряд 23-летней бизнесвумен составили черные кожаные брюки, черная облегающая кофточка с глубоким вырезом, а также меховая накидка с бахромой. Из обуви она выбрала ботинки самой актуальной формы: узкие, на массивной подошве. А сумочку взяла объемную, с золотистой окантовкой. Девушка не забыла про свои любимые украшения, надев тонкую цепочку с подвеской, а также золотые кольца. Выглядела она стильно, при этом наряд явно был комфортным в дороге (Кайли сделала фото в салоне самолета). Берем на заметку!

Кайли Дженнер учит носить трендовые вещи (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, Кайли как законодательница модных новинок маникюра, в этот раз отдала предпочтение классике. Молодая мама выбрала ярко-красный маникюр, который стал яркой деталью лука. Даже в дорогу она не забыла сделать свой фирменный макияж с контурингом, пухлыми губами и четкими бровями и накладными ресницами.

Напомним, Кайли Дженнер, как и все остальные сестры знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер, обожает кожаные вещи. Не так давно она показала стильный наряд, который полностью состоял из кожаных вещей. Получилось соблазнительно и необычно.

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