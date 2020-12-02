RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тепло і стильно: Кайлі Дженнер демонструє трендовий образ сезону

Автор: Ольга Турчанікова

Модель показала черговий лук

Кайлі Дженнер показала новий образ, який стане справжнім джерелом натхнення для всіх послідовниць інстадіви цієї зими. Вбрання 23-річної бізнесвумен склали чорні шкіряні штани, чорна кофточка з глибоким вирізом, а також хутряна накидка з бахромою. Із взуття вона вибрала черевики найактуальнішої форми: вузькі, на масивній підошві. А сумочку взяла об'ємну, із золотистою окантовкою. Дівчина не забула про свої улюблені прикраси, одягнувши тонкий ланцюжок з підвіскою, а також золоті кільця. Виглядала вона стильно, при цьому одяг явно був комфортним в дорозі (Кайлі зробила фото в салоні літака). Беремо до уваги!

Кайлі Дженнер вчить носити трендові речі (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, Кайлі як законодавиця модних новинок манікюру, цього разу віддала перевагу класиці. Молода мама обрала яскраво-червоний манікюр, який став яскравою деталлю лука. Навіть в дорогу вона не забула зробити свій фірмовий макіяж з контурингом, пухкими губами і чіткими бровами і накладними віями.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер, як і всі інші сестри знаменитого сімейства Кардашьян-Дженнер, обожнює шкіряні речі. Не так давно вона показала стильний аутфіт, який повністю складався зі шкіряних речей. Вийшло спокусливо і незвично.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кайли Дженнермода