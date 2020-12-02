Тепло і стильно: Кайлі Дженнер демонструє трендовий образ сезону

Кайлі Дженнер показала новий образ, який стане справжнім джерелом натхнення для всіх послідовниць інстадіви цієї зими. Вбрання 23-річної бізнесвумен склали чорні шкіряні штани, чорна кофточка з глибоким вирізом, а також хутряна накидка з бахромою. Із взуття вона вибрала черевики найактуальнішої форми: вузькі, на масивній підошві. А сумочку взяла об'ємну, із золотистою окантовкою. Дівчина не забула про свої улюблені прикраси, одягнувши тонкий ланцюжок з підвіскою, а також золоті кільця. Виглядала вона стильно, при цьому одяг явно був комфортним в дорозі (Кайлі зробила фото в салоні літака). Беремо до уваги!

Кайлі Дженнер вчить носити трендові речі (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, Кайлі як законодавиця модних новинок манікюру, цього разу віддала перевагу класиці. Молода мама обрала яскраво-червоний манікюр, який став яскравою деталлю лука. Навіть в дорогу вона не забула зробити свій фірмовий макіяж з контурингом, пухкими губами і чіткими бровами і накладними віями.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер, як і всі інші сестри знаменитого сімейства Кардашьян-Дженнер, обожнює шкіряні речі. Не так давно вона показала стильний аутфіт, який повністю складався зі шкіряних речей. Вийшло спокусливо і незвично.