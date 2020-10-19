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Тепло и удобно: стилист рассказала о тонкостях выбора пуховика на зиму

Новина українською → Понедельник 19 октября 2020 17:57
Тепло и удобно: стилист рассказала о тонкостях выбора пуховика на зиму Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Стилист заговорила об особенностях зимних пуховиков

Холода медленно, но уверенно с каждым днем все ближе пробираются в наши широты. Столбик термометра неукоснительно падает, а это значит, что пора задуматься о покупке теплого, надежного и удобного пуховика. Его термостойкость зависит от наполнителя, поэтому так важно сделать правильный выбор. О том, какому пуховику отдать предпочтение рассказала на странице в Instagram стилист Анна Ивахненко.

Она отметила, что пуховики бывают с натуральным наполнителем и синтетическим.

Хороший натуральный пуховик наполняется пухом исключительно водоплавающих птиц, и птицы северных стран будут намного ценнее южных.

Тепло и удобно: стилист рассказала о тонкостях выбора пуховика на зиму

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Гагачий пух (Eider down) собирается вручную из гнезд, которые уже покинули птенцы. Процесс сбора трудоемкий, что и диктует высокую стоимость продукции из него.
  • Гусиный пух (goose down) не намного уступает гагачьему по своим характеристикам, зато намного дешевле. Качество пуха зависит от региона проживания птицы: канадский гусь лучше китайского.
  • Утиный пух (duck down) - уступает по качеству и износостойкости, но зато самый бюджетный из всех. Именно его используют в массмаркет и мидл сегмете. К сожалению, дешевый товар из Китая иногда наполняют куриным пухом.

Одним из важнейших показателей хорошего пуховика является чистота пуха к перу (down/feather). В качественном пуховике показатель пуха не менее 85%.

Тепло и удобно: стилист рассказала о тонкостях выбора пуховика на зиму

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также показатель качества пуха (Fill Power) - он показывает сколько именно воздуха способен удерживать пух. Для хорошего изделия этот показатель равен не менее 550 PF.

Синтетический ряд несколько шире, а самые востребованные:

  • Синтепон - это общее название любого синтетического утеплителя, у которого нет своего имени.
  • Слимтекс - материал на основе полиэфира отличен необычайной тонкостью материала. Выдерживает до -15°мороза. Идеален, если есть желание бюджетно утеплить свое пальто.

Тепло и удобно: стилист рассказала о тонкостях выбора пуховика на зиму

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Тинсулейт - самый тонкий и эффективный утеплитель в мире на сегодняшний день, способен выдерживать температуру до -60°.Обладает всеми преимуществами натурального пуха, при этом он не боится влаги, и даже способен хранить тепло при намокании. Именно тинсулейт используют полярники, скалолазы, и спасатели.Есть один недостаток.
  • Холлофайбер - один из самых популярных, за счет своей стоимости, материалов. Изделие хорошо держит форму и сохраняет тепло. Гигиеничность, теплозащита, практичность и доступность.
  • Синтепух - синтетический аналог натурально пуха. В эксплуатации значительно превосходит натуральный, а по характеристикам тепла почти не уступает. Не электризуется.

Напомним, что ранее стилист Вика Барва перечислила самые модные предметы гардероба из кожи и заменителя.

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