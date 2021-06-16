Тип фигуры - это важно: Андре Тан показал, как носить белую рубашку летом 2021

Тан напомнил, что воротник рубашки непременнодолжен быть мягким, а состав - 100 % натуральным. Летом 2021 в тренде рубашки-оверсайз. Чтобы понять, как такую купить, просто прибавьте к своему размеру примерно полтора размера. И, наконец, главное - определите свой тип фигуры.

Если вы "треугольник"

Такому типу фигуры отлично подходят модели с рукавами три четверти, это отличный способ выравнять пропорции тела. Ремешки 3-4 см и аксессуары приветсвуются.

Если вы "прямоугольник"

Вам подойдет рубашка, завязанная узлом на животе. Так ее любили носить в 90-х, посмотрите сериалы или фильмы того времени! Это отличный способ подчеркнуть тонкую талию.

Внимание, это не модно: стилист показала, какие босоножки не стоит покупать на лето 2021

Если вы "перевернутый треугольник"

Обратите внимание на изделия с V-образным вырезом и с вертикальными полосками.

Белая рубашка идет каждой (фото: instagram.com/andre_tan_official)