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Тип фігури - це важливо: Андре Тан показав, як носити білу сорочку влітку 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Яке літо без білої сорочки, згодні? У цьому сезоні вона теж - на піку популярності. Правда, існують певні правила, як її носити і з чим поєднувати. І тут важливо визначити свій тип фігури.

Про це у своєму Instagram розповів український дизайнер Андре Тан.

Тан нагадав, що комір сорочки неодмінно повинен бути м'яким, а склад - 100% натуральним. Влітку 2021 в тренді сорочки-оверсайз. Щоб зрозуміти, як таку купити, просто додайте до свого розміру приблизно півтора розміру. І, нарешті, головне - визначте свій тип фігури.

  • Якщо ви "трикутник"

Такому типу фігури відмінно підходять моделі з рукавами три чверті, це відмінний спосіб вирівняти пропорції тіла. Ремінці 3-4 см і аксесуари вітаються.

  • Якщо ви "прямокутник"

Вам підійде сорочка, зав'язана вузлом на животі. Так її любили носити в 90-х, подивіться серіали або фільми того часу! Це відмінний спосіб підкреслити тонку талію.

Уавага, це не модно: стиліст показала, які босоніжки не варто купувати на літо 2021

  • Якщо ви "перевернутий трикутник"

Зверніть увагу на вироби з V-подібним вирізом і з вертикальними смужками.

Біла сорочка підійде кожній (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Раніше стиліст показала топ образів з відкритою спиною на літо.

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Андре Танстильмода