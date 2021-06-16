Тип фігури - це важливо: Андре Тан показав, як носити білу сорочку влітку 2021

Тан нагадав, що комір сорочки неодмінно повинен бути м'яким, а склад - 100% натуральним. Влітку 2021 в тренді сорочки-оверсайз. Щоб зрозуміти, як таку купити, просто додайте до свого розміру приблизно півтора розміру. І, нарешті, головне - визначте свій тип фігури.

Якщо ви "трикутник"

Такому типу фігури відмінно підходять моделі з рукавами три чверті, це відмінний спосіб вирівняти пропорції тіла. Ремінці 3-4 см і аксесуари вітаються.

Якщо ви "прямокутник"

Вам підійде сорочка, зав'язана вузлом на животі. Так її любили носити в 90-х, подивіться серіали або фільми того часу! Це відмінний спосіб підкреслити тонку талію.

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Якщо ви "перевернутий трикутник"

Зверніть увагу на вироби з V-подібним вирізом і з вертикальними смужками.

Біла сорочка підійде кожній (фото: instagram.com/andre_tan_official)