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Точки над i: стилист показала, как правильно носить носки с обувью в 2021

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Пятница 30 июля 2021 11:01
Точки над i: стилист показала, как правильно носить носки с обувью в 2021 Носки с босоножками давно в тренде (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Вас тоже часто интересует вопрос: "А какие сюда подойдут носки?", когда вы смотрите на обувь в магазине.

Стилист Юлия Литвинова в своем Instagram расставила все точки над i и подробно рассказала, как выбирать и носить носки с обувью в 2021 году.

Сразу отмечу, что возможных вариантов, как носить носки с обувью сейчас достаточно много. Носки могут являться как просто предметом гардероба для утепления и удобства, так и аксессуаром.

Что касается проблемы выбора носочков в образе, в очень частых случаях можно выбирать белые носки, они практически всегда в тему.

Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

Точки над i: стилист показала, как правильно носить носки с обувью в 2021Носки уже несколько сезонов смело носят с босоножками (фото: instagram.com/hoskelsa)

Как носить носки с обувью в 2021

  • Носки могут быть в тон обуви, светлее, темнее, такие же.

Точки над i: стилист показала, как правильно носить носки с обувью в 2021

  • Носки можно носить также в тон юбки или штанов.

Точки над i: стилист показала, как правильно носить носки с обувью в 2021

Давно вышло из моды: стилист назвала топ вещей, от которых надо срочно избавиться

  • Цветные и белые носки - все еще в топах.

Точки над i: стилист показала, как правильно носить носки с обувью в 2021

  • Можно расставить при помощи носков цветовые акценты.

Точки над i: стилист показала, как правильно носить носки с обувью в 2021

  • Носки можно носить в цвет аксессуарам.

Точки над i: стилист показала, как правильно носить носки с обувью в 2021

  • Носки в цвет образа: монохромные луки сейчас особенно полюбились.

Точки над i: стилист показала, как правильно носить носки с обувью в 2021

Какие носки выбрать и с чем их носить - вот в чем вопрос (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s)

Раньше стилист назвала самые модные цвета волос в 2021 году.

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