Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать
У вас так бывало? Смотришь издалека или на фото - какое красивое платье! Приближаешься на расстояние вытянутой руки - нитки торчат во все стороны, швы неровные, ткань липнет к телу…
Такое часто случается с покупками онлайн. Находить бриллианты среди распродажи тряпья - это суперсила, которая дается свыше. Или приобретается годами практики.
Кстати, мифы из серии "Одеваться стильно можно только в люксе!" уже давно поросли мхом и канули в прошлое. Даже в самом недорогом магазине можно найти классные вещи, рассказала в своем Instagram стилист Вами Айдиас.
Если у вас постоянно спрашивают: "Где ты купила такую красоту?!", а вы смущенно называете самый банальный магазин, вы на верном пути.
Чтобы найти алмаз в куче чернозема, обращайте внимание на детали. Задавайте себе вопрос: "Это платье выглядит дорого? Качественно?".
7 признаков дешевизны, которые испортят образ
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Неаккуратные швы на одежде.
- Форма вещи, проверяйте, как долго одежда "расправляется", если ее помять.
- Откажитесь от вещей с дешевой фурнитурой.
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- Отсутствие подкладки тоже может вызвать подозрение.
- Вещь не должна липнуть и электризоваться.
- Если сомневаетесь, отдайте предпочтение минимализму.
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- Будьте аккуратны с принтами. Одни смотрятся дорого, другие - дешевят образ.
Как выглядеть стильно и дорого - простые правила (фото: instagram.com/vami.ideas)
Раньше стилист показала, какой маникюр уже устарел, хватит делать такие ногти.