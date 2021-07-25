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Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

Новина українською →
Воскресенье 25 июля 2021 17:43
Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать Выглядеть дорого - это искусство (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

У вас так бывало? Смотришь издалека или на фото - какое красивое платье! Приближаешься на расстояние вытянутой руки - нитки торчат во все стороны, швы неровные, ткань липнет к телу…

Такое часто случается с покупками онлайн. Находить бриллианты среди распродажи тряпья - это суперсила, которая дается свыше. Или приобретается годами практики.

Кстати, мифы из серии "Одеваться стильно можно только в люксе!" уже давно поросли мхом и канули в прошлое. Даже в самом недорогом магазине можно найти классные вещи, рассказала в своем Instagram стилист Вами Айдиас.

Если у вас постоянно спрашивают: "Где ты купила такую красоту?!", а вы смущенно называете самый банальный магазин, вы на верном пути.

Чтобы найти алмаз в куче чернозема, обращайте внимание на детали. Задавайте себе вопрос: "Это платье выглядит дорого? Качественно?".

7 признаков дешевизны, которые испортят образ

  • Неаккуратные швы на одежде.

Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

  • Форма вещи, проверяйте, как долго одежда "расправляется", если ее помять.

Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

  • Откажитесь от вещей с дешевой фурнитурой.

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Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

  • Отсутствие подкладки тоже может вызвать подозрение.

Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

  • Вещь не должна липнуть и электризоваться.

Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

  • Если сомневаетесь, отдайте предпочтение минимализму.

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Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

  • Будьте аккуратны с принтами. Одни смотрятся дорого, другие - дешевят образ.

Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

Как выглядеть стильно и дорого - простые правила (фото: instagram.com/vami.ideas)

Раньше стилист показала, какой маникюр уже устарел, хватит делать такие ногти.

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