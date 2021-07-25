Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

У вас так бывало? Смотришь издалека или на фото - какое красивое платье! Приближаешься на расстояние вытянутой руки - нитки торчат во все стороны, швы неровные, ткань липнет к телу…

Такое часто случается с покупками онлайн. Находить бриллианты среди распродажи тряпья - это суперсила, которая дается свыше. Или приобретается годами практики.

Кстати, мифы из серии "Одеваться стильно можно только в люксе!" уже давно поросли мхом и канули в прошлое. Даже в самом недорогом магазине можно найти классные вещи, рассказала в своем Instagram стилист Вами Айдиас.