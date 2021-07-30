Точки над i: стиліст показала, як правильно носити шкарпетки з взуттям в 2021
Вас теж часто цікавить питання: "А які сюди підійдуть шкарпетки?", коли ви дивитеся на взуття в магазині.
Стиліст Юлія Литвинова у своєму Instagram розставила всі крапки над i і детально розповіла, як вибирати і носити шкарпетки зі взуттям у 2021 році.
Відразу зазначу, що можливих варіантів, як носити шкарпетки з взуттям зараз досить багато. Шкарпетки можуть бути як просто предметом гардероба для утеплення і зручності, так і аксесуаром.
Що стосується проблеми вибору шкарпеток в образі, в дуже частих випадках можна вибирати білі шкарпетки, вони, фактично, завжди в тему.
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Шкарпетки вже кілька сезонів сміливо носять з босоніжками (фото: instagram.com/hoskelsa)
Як носити шкарпетки зі взуттям в 2021
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Шкарпетки можуть бути в тон взуття, світлішими, темнішими, такими ж.
- Шкарпетки можна носити також в тон спідниці або штанів.
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- Кольорові і білі шкарпетки - все ще в топах.
- Можна розставити за допомогою шкарпеток кольорові акценти.
- Шкарпетки можна носити в колір аксесуарам.
- Шкарпетки в колір образу: монохромні луки зараз особливо полюбилися.
Які шкарпетки вибрати і з чим їх носити - ось в чому питання (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s)
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