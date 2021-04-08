Толстовка и укороченные брюки: Роузи Хантингтон-Уайтли показала кремовый total look на каждый день

Роузи Хантингтон-Уайтли вернулась к активной жизни в сети Instagram. И к своим продуманным до мелочей вдохновляющим образам.

Новый пост звезда подиумов посвятила образу на каждый день. Доказав тем самым, что светлые оттенки подойдут для этого просто безупречно.

Роузи обожает все светлые оттенки от белого до кремового. И в этот раз она не стала менять традиции, составив повседневный лук на основе хлопковой толстовки оверсайз, а также укороченных спортивных брюк. Дополнили их босоножки на толстой подошве горчичного цвета. Аксессуары икона стиля выбрала лаконичные и практически незаметные, но они, как всегда, сыграли важную роль в общем виде супермодели.

Новый образ Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Волосы она собрала в пучок на затылке, макияж предпочла с бронзатором и сиянием хайлайтера на безупречной коже, а также четко прорисованными бровями. К слову, Роузи стала носить более широкие брови, практически полностью сохранив природную форму. Этот тренд закрепился в рядах модниц всей планеты, берем на заметку!

Поклонники оценили как стиль британки, так и ее бьюти-преображение. "Ты буквально самая красивая на планете", "Эти брови", "Вибрации чистоты", - не могут налюбоваться фанаты.