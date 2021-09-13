Топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021

Венецианский кинофестиваль - одно из самых ожидаемых событий в мире кино. А потому к событию звезды готовятся особо тщательно. Многие наряды в этом году создавались заранее и буквально "подстраивались" под обладательниц.

К примеру, "голое" платье актрисы и певицы Зендаи Balmain вылепил по ее фигуре. Сначала был сделан слепок безупречного торса девушки, а затем по нему вырезан каркас из плотной кожи. Дженнифер Лопес стилисты словно невзначай превратили в "невесту" Бена Аффлека, который шел рядом в черном смокинге. Белоснежное платье с силуэтом "русалка" идеально вписалось в парный образ, который продемонстрировали влюбленные. Как известно, Дженнифер и Бен произвели фурор и получили негласное звание короля и королевы красной дорожки.

А вот популярный фешн-блогер и светская львица Леони Ханне выбрала платье из лимонно-желтого тюля, которое создано в коллаборации с украинским брендом вечерней моды Milla. Девушка известна своими фантазийными выходами, но тут превзошла себя, воплотив образ сказочной принцессы.

Многие звезды словно решили доказать свой статус вечно молодых. Для Пенелопы Крус создали несколько образов, которые подчеркнули ее стройную фигуру. А Деми Мур и вовсе обнажила идеальный пресс… Так что посмотреть точно есть на что! Предлагаем еще раз окунуться в атмосферу Венецианского фестиваля и полюбоваться самыми роскошными нарядами.

Напомним, главный приз - "Золотой лев" достался француженке Одри Диван, экранизировавшей роман L'événement Анны Эрно.

Мариякарла Босконо (фото: Getty Images) Зендая (фото: Getty Images) Дакота Джонсон (фото: Getty Images) Деми Мур (фото: Getty Images) Джессика Честейн (фото: Getty Images) Пенелопа Крус (фото: Getty Images) Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images) Барбара Палвин (фото: Getty Images) Леони Ханне (фото: Getty Images)

Дженнифер лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)