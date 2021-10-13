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Топ-10 советов: стилист показала, как выглядеть выше и стройнее

Новина українською →
Среда 13 октября 2021 10:09
Топ-10 советов: стилист показала, как выглядеть выше и стройнее Как казаться выше - простые советы (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Кто тут мечтает стать хотя бы визуально на пару сантиметров выше? Чтобы казаться выше и стройнее, нужно с помощью одежды вытянуть силуэт.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Анна Мишаева.

Топ-10 советов: стилист показала, как выглядеть выше и стройнее
Если хочется быть высокой и стройной, как модель (фото: instagram.com/hoskelsa)

Как стать выше: топ-10 главных советов от стилиста

  1. Можно носить монохромные вещи (это когда в образе все вещи одного цвета).
  2. Можно носить вертикальные линии, к примеру, полоску (но! полоска может дать неправильный эффект, так что осторожно), брюки со стрелками.
  3. Асимметрия в одежде, разрезы на юбке, ремень с длинным краем.
  4. Второй слой и цветная вертикаль. Хорошо работает и в одном и во втором случае.
  5. Всякие V-образные вырезы тоже работают в этих случаях. Удлиненные украшения.
  6. Комбинезоны хорошо работают на маленький рост.
  7. Выбираем высокую посадку низов и показываем талию. Обязательно заправляем верха полностью или частично. Сюда же применяем пояса. Так ноги кажутся длиннее. Можно еще сюда же добавить укороченный жакет - и будет бомба.
  8. Открываем запястье и щиколотки, самые тонкие наши места.
  9. Удлиненные верха, пальто, тренчи и т. д. ниже колена, тоже вытягивают силуэт, а когда есть возможность, не застегиваем, и получаем цветовую вертикаль, что тоже работает в обе стороны.
  10. Брюки в пол или палаццо с каблуком, тоже классно работает на маленький рост. Длинные платья и юбки тоже удлиняют силуэт.

Если вы стройненькая, но маленькая, носите мини, при условии, что ножки стройные и это уместно в вашем гардеробе.

Топ-10 советов: стилист показала, как выглядеть выше и стройнее

Обувь на платформе - в помощь (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Как казаться выше при помощи правильно подобранной обуви

  • Обувь в цвет ног, ну или близко по цвету, особенно если острый носик, и вырез V.
  • Обувь на платформе. Сегодня мега тренд, обратите внимание на него. Если вы маленькая, и вам хочется казаться выше, то этот тренд - находка для вас.

Раньше стилист показала, как носить юбку с пуховиком, чтобы не опозориться.

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