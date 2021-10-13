Топ-10 порад: стиліст розповіла, як виглядати вищою і стрункішою
Як здаватися вище - прості поради (фото: instagram.com/hoskelsa)
Хто тут мріє стати хоча б візуально на пару сантиметрів вище? Щоб здаватися вищою і стрункішою, потрібно за допомогою одягу витягнути силует.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Анна Мішаєва.
Якщо хочеться бути високою і стрункою, як модель (фото: instagram.com/hoskelsa)
Як стати вище: топ-10 головних порад від стиліста
- Можна носити монохромні речі (це коли в образі всі речі одного кольору).
- Можна носити вертикальні лінії, наприклад, смужку (але! смужка може дати неправильний ефект, тож обережно), штани зі стрілками.
- Асиметрія в одязі, розрізи на спідниці, ремінь з довгим краєм.
- Другий шар і кольорова вертикаль. Добре працює і в одному і в другому випадку.
- Всякі V-подібні вирізи теж працюють в цих випадках. Подовжені прикраси.
- Комбінезон добре працюють на маленький зріст.
- Вибирати високу посадку низів і показувати талію. Обов'язково заправляємо верху повністю або частково. Сюди ж застосовуємо пояса. Так ноги здаються довшими. Можна ще сюди ж додати укорочений жакет - і буде бомба.
- Відкриваємо зап'ястя і щиколотки, найтонші наші місця.
- Подовжені верху, пальто, тренчі і т. д. нижче коліна, теж витягають силует, а коли є можливість, не застібаємо, і отримуємо колірну вертикаль, що теж працює в обидві сторони.
- Штани в підлогу або палаццо з каблуком, теж класно працює на маленький зріст. Довгі сукні та спідниці теж подовжують силует.
Якщо ви стройненька, але маленька, носіть міні, за умови, що ніжки стрункі і це доречно у вашому гардеробі.
Взуття на платформі - в допомогу (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
Як здаватися вищою за допомогою правильно підібраного взуття
- Взуття в колір ніг або близько за кольором, особливо - якщо гострий носик і виріз V.
- Взуття на платформі. Сьогодні мегатренд, зверніть увагу на нього. Якщо ви маленька, вам хочеться здаватися вище, то цей тренд - знахідка для вас.
Раніше стиліст показала, як носити спідницю з пуховиком, щоб не осоромитися.