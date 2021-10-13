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Топ-10 порад: стиліст розповіла, як виглядати вищою і стрункішою

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Середа 13 жовтня 2021 10:09
Топ-10 порад: стиліст розповіла, як виглядати вищою і стрункішою Як здаватися вище - прості поради (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Хто тут мріє стати хоча б візуально на пару сантиметрів вище? Щоб здаватися вищою і стрункішою, потрібно за допомогою одягу витягнути силует.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Анна Мішаєва.

Топ-10 порад: стиліст розповіла, як виглядати вищою і стрункішою
Якщо хочеться бути високою і стрункою, як модель (фото: instagram.com/hoskelsa)

Як стати вище: топ-10 головних порад від стиліста

  1. Можна носити монохромні речі (це коли в образі всі речі одного кольору).
  2. Можна носити вертикальні лінії, наприклад, смужку (але! смужка може дати неправильний ефект, тож обережно), штани зі стрілками.
  3. Асиметрія в одязі, розрізи на спідниці, ремінь з довгим краєм.
  4. Другий шар і кольорова вертикаль. Добре працює і в одному і в другому випадку.
  5. Всякі V-подібні вирізи теж працюють в цих випадках. Подовжені прикраси.
  6. Комбінезон добре працюють на маленький зріст.
  7. Вибирати високу посадку низів і показувати талію. Обов'язково заправляємо верху повністю або частково. Сюди ж застосовуємо пояса. Так ноги здаються довшими. Можна ще сюди ж додати укорочений жакет - і буде бомба.
  8. Відкриваємо зап'ястя і щиколотки, найтонші наші місця.
  9. Подовжені верху, пальто, тренчі і т. д. нижче коліна, теж витягають силует, а коли є можливість, не застібаємо, і отримуємо колірну вертикаль, що теж працює в обидві сторони.
  10. Штани в підлогу або палаццо з каблуком, теж класно працює на маленький зріст. Довгі сукні та спідниці теж подовжують силует.

Якщо ви стройненька, але маленька, носіть міні, за умови, що ніжки стрункі і це доречно у вашому гардеробі.

Топ-10 порад: стиліст розповіла, як виглядати вищою і стрункішою

Взуття на платформі - в допомогу (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Як здаватися вищою за допомогою правильно підібраного взуття

  • Взуття в колір ніг або близько за кольором, особливо - якщо гострий носик і виріз V.
  • Взуття на платформі. Сьогодні мегатренд, зверніть увагу на нього. Якщо ви маленька, вам хочеться здаватися вище, то цей тренд - знахідка для вас.

Раніше стиліст показала, як носити спідницю з пуховиком, щоб не осоромитися.

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