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Топ-15 самых ярких образов с Каннского кинофестиваля 2021

Автор: Ольга Турчаникова

74-й Каннский фестиваль подошел к концу. В минувшие выходные стали известны победители престижной кинопремии.

Самое время подвести и модные итоги одного из самых обсуждаемых светских событий в мире.

В этом году звезды и их стилисты постарались на славу, удивив разнообразием. На первый план вышли классические вечерние платья, а также дизайнерские фантазийные наряды и строгие костюмы. Но не обошлось и без роскошных образов в духе сказочных персонажей, а еще - "голых" платьев и провокационных луков.

Мы собрали 15 самых ярких нарядов, которые сумели удачно выделиться в бесконечном водовороте образов с красной дорожки Канн.

Энди Макдауэлл в Prada (фото: Getty Images)

Хелен Миррен в Dolce & Gabbana (фото: Getty Images)

Белла Хадид в Schiaparelli (фото: instagram.com/bellahadid)

Карла Бруни в Celine (фото: Getty Images)

Джессика Честейн в Dior (фото: Getty Images)

Марион Котийяр в Chanel (фото: Getty Images)

Катринель Марлон в Iris van Herpen (фото: Getty Images)

Адель Экзаркопулос в Jacquemus (фото: Getty Images)

Тильда Суинтон в Haider Ackermann (фото: Getty Images)

Марта Лозано в Lorenzo Caprile (фото: Getty Images)

Стелла Максвелл в Alberta Ferretti (фото: instagram.com/stellamaxwell)

Розамунд Пайк в Dior (фото: Getty Images)

Мэгги Джилленхол в Gucci (фото: Getty Images)

Шэрон Стоун в Dolce & Gabbana (фото: Getty Images)

Джоди Фостер в Givenchy (фото: Getty Images)

Также мы писали о неожиданном бьюти-тренде, который продемонстрировал Каннский кинофестиваль.

А еще - что провокационный образ Беллы Хадид стал самым обсуждаемым на фестивале.

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