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Топ-4 платья, которые должны быть у каждой этой осенью

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Понедельник 18 октября 2021 09:42
Топ-4 платья, которые должны быть у каждой этой осенью Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Лето с его летящими фактурами, легкими юбками и струящимися платьями уже закончилось, но это не повод облачаться только в брюки. Для многих платья являются атрибутом женственности и романтики, поэтому не стоит лишать себя такой красоты, какая бы погода ни стояла за окном. Итак, какие платья - самый настоящий мастхэв в холодное время года?

Стилист Таня Фатеева опубликовала в Instagram подборку актуальных вариантов, которые должны быть у каждой модницы.

Топ-4 must-have платья осени 2021:

Платье-рубашка - тренд, покоривший абсолютно всех девушек

У платья-рубашки узнаваемый фасон: прямой крой, акцент на воротничке и вертикальная планка с застежками. Они немного строгие, дерзкие и напоминают классическую мужскую рубашку. Чем и цепляют внимание.

Топ-4 платья, которые должны быть у каждой этой осенью

Платье-жилет

Изделие силуэтное, строгое, однако не столь требовательное, как может показаться на первый взгляд. Годится и для офиса и для стритстайла.

Топ-4 платья, которые должны быть у каждой этой осенью

Платье из экокожи

Даже не верится, что долгое время они ассоциировались с чем-то эпатажным и даже вульгарным. Сегодня же модные платья из экокожи - самый настоящий мастхэв среди модниц. С ними легко создавать как стильные, игривые молодёжные луки, так и поистине эффектные и элегантные образы.

Топ-4 платья, которые должны быть у каждой этой осенью

Трикотажное платье

С приходом осени часто возникает необходимость в вязаных платьях. Подобрав актуальное трикотажное платье и дополнив его эффектными аксессуарами, можно создать стильные образы для офиса и для уличного стиля.

Топ-4 платья, которые должны быть у каждой этой осеньюТоп-4 платья, которые должны быть у каждой этой осеньюТоп-4 платья, которые должны быть у каждой этой осенью

Иллюстративное фото (instagram.com/iq_style_school)

Напомним, ранее стилист назвала топ-5 шапок, которые не стоит покупать никому - ведь это настоящий модный провал.

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