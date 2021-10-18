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Топ-4 сукні, які повинні бути у кожної цієї осені

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Понеділок 18 жовтня 2021 09:42
Топ-4 сукні, які повинні бути у кожної цієї осені Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Літо з його летючими фактурами, легкими спідницями і струмливими сукнями вже закінчилося, але це не привід одягатися тільки в штани. Для багатьох сукні є атрибутом жіночності і романтики, тому не варто позбавляти себе такої краси, яка б погода не стояла за вікном. Отже, які сукні - справжнісінький мастхев в холодну пору року?

Стиліст Таня Фатєєва опублікувала в Instagram добірку актуальних варіантів, які повинні бути у кожної модниці.

Топ-4 must-have сукні осені 2021:

Сукня-сорочка - тренд, який підкорив абсолютно всіх дівчат

У сукні-сорочки впізнаваний фасон: прямий крій, акцент на комірці і вертикальна планка із застібками. Вони трохи суворі, зухвалі і нагадують класичну чоловічу сорочку. Чим і чіпляють увагу.

Топ-4 сукні, які повинні бути у кожної цієї осені

Сукня-жилет

Виріб силуетний, суворий, проте не настільки вимогливий, як може здатися на перший погляд. Годиться і для офісу і для стрітстайлу.

Топ-4 сукні, які повинні бути у кожної цієї осені

Сукня з екошкіри

Навіть не віриться, що довгий час вони асоціювалися з чимось епатажним і навіть вульгарним. Сьогодні ж модні сукні з екошкіри - справжнісінький мастхев серед модниць. З ними легко створювати як стильні, грайливі молодіжні луки, так і воістину ефектні і елегантні образи.

Топ-4 сукні, які повинні бути у кожної цієї осені

Трикотажне плаття

З приходом осені часто виникає необхідність у в'язаних сукнях. Підібравши актуальне трикотажне плаття і доповнивши його ефектними аксесуарами, можна створити стильні образи для офісу і для вуличного стилю.

Топ-4 сукні, які повинні бути у кожної цієї осеніТоп-4 сукні, які повинні бути у кожної цієї осеніТоп-4 сукні, які повинні бути у кожної цієї осені

Ілюстративне фото (instagram.com/iq_style_school)

Нагадаємо, раніше стиліст назвала топ-5 шапок, які не варто купувати нікому - адже це справжній модний провал.

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