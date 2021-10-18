Топ-4 платья, которые должны быть у каждой этой осенью

Топ-4 must-have платья осени 2021:

Платье-рубашка - тренд, покоривший абсолютно всех девушек

У платья-рубашки узнаваемый фасон: прямой крой, акцент на воротничке и вертикальная планка с застежками. Они немного строгие, дерзкие и напоминают классическую мужскую рубашку. Чем и цепляют внимание.





Платье-жилет

Изделие силуэтное, строгое, однако не столь требовательное, как может показаться на первый взгляд. Годится и для офиса и для стритстайла.





Платье из экокожи

Даже не верится, что долгое время они ассоциировались с чем-то эпатажным и даже вульгарным. Сегодня же модные платья из экокожи - самый настоящий мастхэв среди модниц. С ними легко создавать как стильные, игривые молодёжные луки, так и поистине эффектные и элегантные образы.





Трикотажное платье

С приходом осени часто возникает необходимость в вязаных платьях. Подобрав актуальное трикотажное платье и дополнив его эффектными аксессуарами, можно создать стильные образы для офиса и для уличного стиля.

Иллюстративное фото (instagram.com/iq_style_school)