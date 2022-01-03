Топ-5 формул: стилист показала, как правильно носить трикотажное платье зимой 2022
Трикотажное платье с дубленкой (фото: instagram.com/hoskelsa)
Трикотажные платья этой зимой – во всех модных рекомендациях! Правда, носить такие нужно, правильно сочетая с другой одеждой.
Стилист Файила Кадырова в своем блоге о моде в Instagram показала пять главных формул, благодаря которым легко выглядеть в трикотажном платье уместно и стильно!
5 стильных комбинаций: как модно носить трикотажное платье зимой 2022
- платье + дубленка
- платье + пуховик в длине миди
- платье + шуба
- платье + полушубок
- платье + куртка
Как носить трикотажное платье (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала, какие аксессуары будут самыми модными в 2022.