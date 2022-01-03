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Топ-5 формул: стилист показала, как правильно носить трикотажное платье зимой 2022

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Понедельник 03 января 2022 18:09
Топ-5 формул: стилист показала, как правильно носить трикотажное платье зимой 2022 Трикотажное платье с дубленкой (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Трикотажные платья этой зимой – во всех модных рекомендациях! Правда, носить такие нужно, правильно сочетая с другой одеждой.

Стилист Файила Кадырова в своем блоге о моде в Instagram показала пять главных формул, благодаря которым легко выглядеть в трикотажном платье уместно и стильно!

5 стильных комбинаций: как модно носить трикотажное платье зимой 2022

  • платье + дубленка

Топ-5 формул: стилист показала, как правильно носить трикотажное платье зимой 2022

  • платье + пуховик в длине миди

Топ-5 формул: стилист показала, как правильно носить трикотажное платье зимой 2022

  • платье + шуба

Топ-5 формул: стилист показала, как правильно носить трикотажное платье зимой 2022

  • платье + полушубок

Топ-5 формул: стилист показала, как правильно носить трикотажное платье зимой 2022

  • платье + куртка

Топ-5 формул: стилист показала, как правильно носить трикотажное платье зимой 2022

Как носить трикотажное платье (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала, какие аксессуары будут самыми модными в 2022.

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