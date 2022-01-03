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Топ-5 формул: стиліст показала, як правильно носити трикотажне плаття взимку 2022

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Понеділок 03 січня 2022 18:09
Топ-5 формул: стиліст показала, як правильно носити трикотажне плаття взимку 2022 Трикотажне плаття з дублянкою (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Трикотажні сукні цієї зими – у всіх модних рекомендаціях! Щоправда, носити такі потрібно правильно поєднуючи з іншим одягом.

Стиліст Файїла Кадирова у своєму блозі про моду в Instagram показала п'ять головних формул, завдяки яким легко виглядати у трикотажній сукні доречно та стильно!

5 стильних комбінацій: як модно носити трикотажне плаття взимку 2022

  • сукня + дублянка

Топ-5 формул: стиліст показала, як правильно носити трикотажне плаття взимку 2022

  • сукня + пуховик у довжині міді

Топ-5 формул: стиліст показала, як правильно носити трикотажне плаття взимку 2022

  • сукня + шуба

Топ-5 формул: стиліст показала, як правильно носити трикотажне плаття взимку 2022

  • сукня + кожушок

Топ-5 формул: стиліст показала, як правильно носити трикотажне плаття взимку 2022

  • сукня + куртка

Топ-5 формул: стиліст показала, як правильно носити трикотажне плаття взимку 2022

Як носити трикотажне плаття (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала, які аксесуари будуть наймоднішими у 2022 році.

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