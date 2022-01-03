Топ-5 формул: стиліст показала, як правильно носити трикотажне плаття взимку 2022
Трикотажне плаття з дублянкою (фото: instagram.com/hoskelsa)
Трикотажні сукні цієї зими – у всіх модних рекомендаціях! Щоправда, носити такі потрібно правильно поєднуючи з іншим одягом.
Стиліст Файїла Кадирова у своєму блозі про моду в Instagram показала п'ять головних формул, завдяки яким легко виглядати у трикотажній сукні доречно та стильно!
5 стильних комбінацій: як модно носити трикотажне плаття взимку 2022
- сукня + дублянка
- сукня + пуховик у довжині міді
- сукня + шуба
- сукня + кожушок
- сукня + куртка
Як носити трикотажне плаття (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст показала, які аксесуари будуть наймоднішими у 2022 році.