Топ-5 моделей: стилист показала самую трендовую обувь на зиму на плоском ходу

Согласитесь, передвижение по скользким и слякотным улицам будет намного удобнее и безопаснее на устойчивой тракторной подошве. Спасибо современным тенденциям, сейчас можно быть модным не в ущерб здоровью.
Также, для тех, кто не признает обувь на меху, стилист Соня Горчакова в своем Instagram поделилась лайфхаком: теплые стельки в осеннюю обувь!
"Мне такой лайфхак помогает убрать полразмера (у меня 37,5) и держать ноги в тепле".⠀
В подборке - 5 зимних моделей обуви на плоском ходу, которые прекрасно миксующихся с практически любой одеждой, включая платья и юбки.
Какую обувь выбрать на зиму 2021-2022 (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше стилист рассказала, как правильно выбрать шубу-чебурашку на зиму 2021-2022.