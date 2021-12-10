Топ-5 модних трендів, які не подобаються чоловікам

Чоловіки, як відомо, люблять очима. Їм не важливо всі ці модно/не модно. У них звичайно іноді зашкалює, але на багато речей дивляться розсудливо. ⠀

Звичайно, зараз це не популярна тема - цікавитися, що там думають чоловіки. Але краще дотримуватися золотої середини, а всі крайності в ту чи іншу сторону вже неадекватність.⠀

"Взагалі, я вважаю, що подобатися другій половинці - це норма в здоровому суспільстві. Ну хочеться їм бідним, іноді із захопленням окинути поглядом кохану жінку. Тому я думаю, немає нічого поганого в тому, щоб порадувати його не тільки своїм нескінченно багатим внутрішнім світом, але і зовнішнім виглядом", - зазначила модний експерт.

Що ж зазвичай не до смаку чоловікам?

1. Кюлоти

2. Момс і бойфренди

3. Оверсайз

4. Важкі кросівки

5. З чоловічого плеча

Ілюстративне фото (instagram.com/effection_lady)