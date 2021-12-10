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Топ-5 модних трендів, які не подобаються чоловікам

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П'ятниця 10 грудня 2021 14:31
Топ-5 модних трендів, які не подобаються чоловікам Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Чоловіки, як відомо, люблять очима. Їм не важливо всі ці модно/не модно. У них звичайно іноді зашкалює, але на багато речей дивляться розсудливо. ⠀

Стиліст-іміджмейкер Оксана Денисова перерахувала в Instagram топ-5 трендів жіночого гардеробу, які не подобаються чоловікам.

Звичайно, зараз це не популярна тема - цікавитися, що там думають чоловіки. Але краще дотримуватися золотої середини, а всі крайності в ту чи іншу сторону вже неадекватність.⠀

"Взагалі, я вважаю, що подобатися другій половинці - це норма в здоровому суспільстві. Ну хочеться їм бідним, іноді із захопленням окинути поглядом кохану жінку. Тому я думаю, немає нічого поганого в тому, щоб порадувати його не тільки своїм нескінченно багатим внутрішнім світом, але і зовнішнім виглядом", - зазначила модний експерт.

Що ж зазвичай не до смаку чоловікам?

1. Кюлоти

Топ-5 модних трендів, які не подобаються чоловікам

2. Момс і бойфренди

Топ-5 модних трендів, які не подобаються чоловікам

3. Оверсайз

Топ-5 модних трендів, які не подобаються чоловікам

4. Важкі кросівки

Топ-5 модних трендів, які не подобаються чоловікам

5. З чоловічого плеча

Топ-5 модних трендів, які не подобаються чоловікамІлюстративне фото (instagram.com/effection_lady)

Раніше стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди - вони просто поза модою і часом.

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