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Топ-5 соблазнительных образов "холостячки" Златы Огневич, которые легко повторить

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Пятница 10 декабря 2021 20:22
Топ-5 соблазнительных образов "холостячки" Златы Огневич, которые легко повторить Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Ольга Турчаникова

Злата Огневич обожает стильные образы - на сцене, телешоу и в обычной жизни она выглядит одинаково безупречно. В гардеробе "холостячки" есть вещи на любой вкус: комфортные худи и мягкие спортивные костюмы, деловые брючные, юбки-карандаши и ультрамини, женственные платья до пят и трендовые "глухие". Но особенно хорошо ей удаются аутфиты яркие и соблазнительные.

Топ-5 самых эффектных образов Златы для фешн-вдохновения перед вами.

Ботфорты + платье-пиджак

Топ-5 соблазнительных образов &quot;холостячки&quot; Златы Огневич, которые легко повторитьВысокие сапоги добавят образу сексуальности (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

В этом году ботфорты особенно часто появляются в образах модных блогеров и звезд. Злата выбрала классическое сочетание с удлиненным жакетом, которое сделало ноги зрительно "бесконечными", а талию - тонкой.

Платье в бельевом стиле + пальто

Топ-5 соблазнительных образов &quot;холостячки&quot; Златы Огневич, которые легко повторитьБельевой стиль - горячий тренд №1 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Тонкое шелковое платье в бельевом стиле в комплекте с объемным пальто выглядит еще более сексуально. Последний штрих - золотая цепочка, которая привлекает внимание к декольте.

Боди + кожаный плащ

Топ-5 соблазнительных образов &quot;холостячки&quot; Златы Огневич, которые легко повторить

Кожа по-прежнему - самый сексуальный материал (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Кожаные вещи с легкой руки сестер Кардашьян-Дженнер стали самыми популярными в этом году. Злата выбрала кожаный тренч, под который можно надеть как мини-платье, так и боди - в зависимости от степени накала ситуации. Сумочка с камнями сделает образ максимально гламурным.

Платье-макси + каблуки

Топ-5 соблазнительных образов &quot;холостячки&quot; Златы Огневич, которые легко повторить

Отличный варинат для новгодней ночи (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Этот образ Златы достоин красной дорожки и роскошного торжества. Серьги-люстры и босоножки на высоких каблуках - его лучшее дополнение.

Брючный костюм + кроп-топ

Топ-5 соблазнительных образов &quot;холостячки&quot; Златы Огневич, которые легко повторить

Злата умеет носить брючные костюмы (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Брючный костюм может выглядеть сдержанно и очень сексуально, в зависимости от того, чем вы его дополните. Злата предлагает свой "горячий" вариант с кожаным топом и крыпными серьгами.

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