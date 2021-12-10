Топ-5 соблазнительных образов "холостячки" Златы Огневич, которые легко повторить
Злата Огневич обожает стильные образы - на сцене, телешоу и в обычной жизни она выглядит одинаково безупречно. В гардеробе "холостячки" есть вещи на любой вкус: комфортные худи и мягкие спортивные костюмы, деловые брючные, юбки-карандаши и ультрамини, женственные платья до пят и трендовые "глухие". Но особенно хорошо ей удаются аутфиты яркие и соблазнительные.
Топ-5 самых эффектных образов Златы для фешн-вдохновения перед вами.
Ботфорты + платье-пиджак
Высокие сапоги добавят образу сексуальности (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
В этом году ботфорты особенно часто появляются в образах модных блогеров и звезд. Злата выбрала классическое сочетание с удлиненным жакетом, которое сделало ноги зрительно "бесконечными", а талию - тонкой.
Платье в бельевом стиле + пальто
Бельевой стиль - горячий тренд №1 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Тонкое шелковое платье в бельевом стиле в комплекте с объемным пальто выглядит еще более сексуально. Последний штрих - золотая цепочка, которая привлекает внимание к декольте.
Боди + кожаный плащ
Кожа по-прежнему - самый сексуальный материал (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Кожаные вещи с легкой руки сестер Кардашьян-Дженнер стали самыми популярными в этом году. Злата выбрала кожаный тренч, под который можно надеть как мини-платье, так и боди - в зависимости от степени накала ситуации. Сумочка с камнями сделает образ максимально гламурным.
Платье-макси + каблуки
Отличный варинат для новгодней ночи (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Этот образ Златы достоин красной дорожки и роскошного торжества. Серьги-люстры и босоножки на высоких каблуках - его лучшее дополнение.
Брючный костюм + кроп-топ
Злата умеет носить брючные костюмы (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Брючный костюм может выглядеть сдержанно и очень сексуально, в зависимости от того, чем вы его дополните. Злата предлагает свой "горячий" вариант с кожаным топом и крыпными серьгами.
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