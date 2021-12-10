Топ-5 спокусливих образів "холостячки" Злати Огневич, які легко повторити

Злата Огневич обожнює стильні образи - на сцені, телешоу і в звичайному житті вона виглядає однаково бездоганно. У гардеробі "холостячки" є речі на будь-який смак: комфортні худі і м'які спортивні костюми, ділові брючні, спідниці-олівці і ультраміні, жіночні сукні до п'ят і трендові "глухі". Але особливо добре їй вдаються аутфіти яскраві і спокусливі.

Топ-5 найефектніших образів Злати для фешн-натхнення перед вами.

Ботфорти + плаття-піджак

Високі чоботи додадуть образу сексуальності (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Цього року ботфорти особливо часто з'являються в образах модних блогерів і зірок. Злата вибрала класичне поєднання з подовженим жакетом, яке зробило ноги візуально "нескінченними", а талію - тонкою.

Сукня в білизняному стилі + пальто

Білизняний стиль-гарячий тренд №1 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Тонке шовкове плаття в білизняному стилі в комплекті з об'ємним пальто виглядає ще більш сексуально. Останній штрих - золотий ланцюжок, який привертає увагу до декольте.

Бод + шкіряний плащ

Шкіра, як і раніше - найсексуальніший матеріал (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Шкіряні речі з легкої руки сестер Кардашьян-Дженнер стали найпопулярнішими в цьому році. Злата вибрала шкіряний тренч, під який можна одягти як міні-плаття, так і боді - в залежності від ступеня напруження ситуації. Сумочка з камінням зробить образ максимально гламурним.

Сукня-максі + каблуки

Відмінний варінат для новорічної ночі (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Цей образ Злати гідний червоної доріжки і розкішного торжества. Сережки-люстри і босоніжки на високих підборах - його найкраще доповнення.

Брючний костюм + кроп-топ

Злата вміє носити брючні костюми (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Брючний костюм може виглядати стримано і дуже сексуально, в залежності від того, чим ви його доповніте. Злата пропонує свій "гарячий" варіант зі шкіряним топом і великими сережками.