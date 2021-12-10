Топ-5 соблазнительных образов "холостячки" Златы Огневич, которые легко повторить

Ботфорты + платье-пиджак

Высокие сапоги добавят образу сексуальности (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

В этом году ботфорты особенно часто появляются в образах модных блогеров и звезд. Злата выбрала классическое сочетание с удлиненным жакетом, которое сделало ноги зрительно "бесконечными", а талию - тонкой.

Платье в бельевом стиле + пальто

Бельевой стиль - горячий тренд №1 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Тонкое шелковое платье в бельевом стиле в комплекте с объемным пальто выглядит еще более сексуально. Последний штрих - золотая цепочка, которая привлекает внимание к декольте.

Боди + кожаный плащ

Кожа по-прежнему - самый сексуальный материал (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Кожаные вещи с легкой руки сестер Кардашьян-Дженнер стали самыми популярными в этом году. Злата выбрала кожаный тренч, под который можно надеть как мини-платье, так и боди - в зависимости от степени накала ситуации. Сумочка с камнями сделает образ максимально гламурным.

Платье-макси + каблуки

Отличный варинат для новгодней ночи (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Этот образ Златы достоин красной дорожки и роскошного торжества. Серьги-люстры и босоножки на высоких каблуках - его лучшее дополнение.

Брючный костюм + кроп-топ

Злата умеет носить брючные костюмы (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Брючный костюм может выглядеть сдержанно и очень сексуально, в зависимости от того, чем вы его дополните. Злата предлагает свой "горячий" вариант с кожаным топом и крыпными серьгами.