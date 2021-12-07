Топ-5 советов, которые работают: Андре Тан рассказал, как выглядеть на миллион

Хочется выглядеть дорого, но не хочется тратить ползарплаты на платье, знакомо? Оказывается, есть простые приемы, которые и без особых вложений сделают из каждой девушку на миллион!
Именно такими лайфхаками поделилася в своем Instagram украинский дизайнер Андре Тан.
Сложно найти в магазине вещь, которая будет сидеть идеально. Иногда, чтобы этого добиться, достаточно всего лишь убрать лишнюю длину, но бывают случаи, когда не обойтись без основательной перекройки.
Такой аксессуар будет актуален под практически любой аутфит, а ваш стиль станет подчеркнутым и завершенным.
Свежие и поглаженные вещи придают аутфиту статусности, независимо от цены покупок. Складки позволительны при условии, что это 100-процентный хлопок.
Не бойтесь использовать один цвет для всего образа. Подбирая вещи в одной цветовой гамме, удостоверьтесь, что оттенки совпадают. Если для вас это слишком сложно - играться с яркими и интересными тонами, то попробуйте составить наряд из черного или белого - беспроигрышный вариант.
Идеальное состояние сумки - одно из обязательных условий, которые помогают выглядеть дорого в любой ситуации. Следите за тем, чтобы она не теряла цвет и форму, так как при частой носке такой аксессуар может заметно загрязниться.
Как выглядеть дорого (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Раньше Андре Тан рассказал, как ни в коем случае не стоит наряжаться на новогодний корпоратив.