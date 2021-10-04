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Топ-7 моделей: стилист показала самые актуальные джинсы на осень

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Понедельник 04 октября 2021 20:07
Топ-7 моделей: стилист показала самые актуальные джинсы на осень Какие джинсы купить на холодный сезон (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Татьяна Турчаникова

Джинсы никогда не покидают наш шкаф, будь то летний, осенний или даже зимний гардероб. Но вот их фасон меняется.

Какие самые актуальные модели этого сезона? Мешковатые и с низкой посадкой, но это еще не все, рассказала в своем Instagram стилист Файила Кадырова.

Она показала топ-7 самых яркий моделей на холодный сезон.

Топ-7 моделей: стилист показала самые актуальные джинсы на осеньТакие джинсы и в дорогу, и на прогулку! (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Джинсы на осень 2021: пример луков

  • Джинсы с боковыми разрезами - актуальная история, а вот джинсы с разрезами посередины, увы, свои позиции сдали.

Топ-7 моделей: стилист показала самые актуальные джинсы на осень

  • Мешковатые - сюда относятся и джинсы-трубы и джинсы-палаццо.

Топ-7 моделей: стилист показала самые актуальные джинсы на осень

  • Низкая посадка в ультрасовременной стилизации. Следим за сестрами Хадид, Эмили Ратаковски и Хейли Бибер.

Топ-7 моделей: стилист показала самые актуальные джинсы на осень

  • Рванина / дранина - популярность данной модели плавно перетекла из лета в осень.

Топ-7 моделей: стилист показала самые актуальные джинсы на осень

  • Пастельная гамма - самые востребованные оттенки - бежевый и оливковый.

Топ-7 моделей: стилист показала самые актуальные джинсы на осень

  • Клеш - в зависимости от типа фигуры выбираем клеш от бедра или от колена.

Топ-7 моделей: стилист показала самые актуальные джинсы на осень

  • Ну и, наконец, самые дерзкие джинсы - джинсы с абстрактными принтами. Такие джинсы лучше носить с ахроматами или чистыми цветами, если вы не обладаете навыками сочетания нескольких принтов в одном образе.

Топ-7 моделей: стилист показала самые актуальные джинсы на осеньКакие джинсы купить на осень-зиму 2021-22 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала, как правильно носить белый в этом сезоне.

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