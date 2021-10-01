Никакой осенней хандры: стилист показала, как носить яркий трикотаж в этом сезоне
За окном похолодало, зарядили дожди, настроение на нуле…Знакомо? Медленно, но верно, к нам подбирается осенняя хандра. Наряжаться не хочется, а самый лучший лук - джинсы с тем, что первое попадется под руку.
Стоп! Стилисты нашли самое лучшее спасение от депрессии и плохого настроения - яркий трикотаж.
Эти оттенки безоговорочно влюбят в себя вашего внутреннего художника, а осень будет теплой, уютной и яркой, рассказала стилист Зоя Панина в своем Instagram.
Просто заменяем привычный нюд на джемпер с ярким принтом - и любимые джинсы приобретают второе дыхание. Давайте выделяться! Пока все вокруг наряжаются в беж с ног до головы и становятся похожими, как две капли воды, у нас есть шанс блеснуть своим изюмом.
Яркий трикотаж сочетается с джинсами (фото: instagram.com/hoskelsa)
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Как носить цветной трикотаж осенью 2021
- Цветными могут быть любые предметы гардероба, от рубашек до свитеров.
- Яркие принты делают веселым самый скучный образ.
- Базовый джемпер или водолазка яркого цвета делает образ более жизнерадостным.
- Яркий свитер из шерсти дополнит базовый гардероб.
Яркие цвета - тренд этой осени (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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