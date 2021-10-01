Никакой осенней хандры: стилист показала, как носить яркий трикотаж в этом сезоне

Просто заменяем привычный нюд на джемпер с ярким принтом - и любимые джинсы приобретают второе дыхание. Давайте выделяться! Пока все вокруг наряжаются в беж с ног до головы и становятся похожими, как две капли воды, у нас есть шанс блеснуть своим изюмом.