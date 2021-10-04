ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Топ-7 моделей: стиліст показала найактуальніші джинси на осінь

Новость на русском →
Понеділок 04 жовтня 2021 20:07
Топ-7 моделей: стиліст показала найактуальніші джинси на осінь Які джинси купити на холодний сезон (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Тетяна Турчанікова

Джинси ніколи не залишають нашу шафу, будь то літній, осінній або навіть зимовий гардероб. А ось їхній фасон змінюється.

Які найактуальніші моделі цього сезону? Мішкуваті і з низькою посадкою, але це ще не все, розповіла в своєму Instagram стиліст Файила Кадирова.

Вона показала топ-7 найяскравіших моделей на холодний сезон.

Топ-7 моделей: стиліст показала найактуальніші джинси на осіньТакі джинси і в дорогу, і на прогулянку! (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Джинси на осінь 2021: приклад луків

  • Джинси з бічними розрізами - актуальна історія, а ось джинси з розрізами посередині, на жаль, свої позиції здали.

Топ-7 моделей: стиліст показала найактуальніші джинси на осінь

  • Мішкуваті - сюди відносяться і джинси-труби і джинси-палаццо.

Топ-7 моделей: стиліст показала найактуальніші джинси на осінь

  • Низька посадка в ультрасучасній стилізації. Стежимо за сестрами Хадід, Емілі Ратаковскі і Хейлі Бібер.

Топ-7 моделей: стиліст показала найактуальніші джинси на осінь

  • Рванина / дранина - популярність даної моделі плавно перетекла з літа в осінь.

Топ-7 моделей: стиліст показала найактуальніші джинси на осінь

  • Пастельна гамма - найбільш затребувані відтінки - бежевий і оливковий.

Топ-7 моделей: стиліст показала найактуальніші джинси на осінь

  • Кльош - залежно від типу фігури вибираємо кльош від стегна або від коліна.

Топ-7 моделей: стиліст показала найактуальніші джинси на осінь

  • Ну і, нарешті, найзухваліші джинси - джинси з абстрактними принтами. Такі джинси краще носити з ахроматами або чистими квітами, якщо ви не володієте навичками поєднання декількох принтів в одному образі.

Топ-7 моделей: стиліст показала найактуальніші джинси на осіньЯкі джинси купити на осінь-зиму 2021-22 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала, як правильно носити білий в цьому сезоні.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
При цих COVID-симптомах вам може знадобитись негайна госпіталізація. Будьте пильні!
При цих COVID-симптомах вам може знадобитись негайна госпіталізація. Будьте пильні!