Топ-7 моделей: стиліст показала найактуальніші джинси на осінь
Які джинси купити на холодний сезон (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Джинси ніколи не залишають нашу шафу, будь то літній, осінній або навіть зимовий гардероб. А ось їхній фасон змінюється.
Які найактуальніші моделі цього сезону? Мішкуваті і з низькою посадкою, але це ще не все, розповіла в своєму Instagram стиліст Файила Кадирова.
Вона показала топ-7 найяскравіших моделей на холодний сезон.
Такі джинси і в дорогу, і на прогулянку! (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Джинси на осінь 2021: приклад луків
- Джинси з бічними розрізами - актуальна історія, а ось джинси з розрізами посередині, на жаль, свої позиції здали.
- Мішкуваті - сюди відносяться і джинси-труби і джинси-палаццо.
- Низька посадка в ультрасучасній стилізації. Стежимо за сестрами Хадід, Емілі Ратаковскі і Хейлі Бібер.
- Рванина / дранина - популярність даної моделі плавно перетекла з літа в осінь.
- Пастельна гамма - найбільш затребувані відтінки - бежевий і оливковий.
- Кльош - залежно від типу фігури вибираємо кльош від стегна або від коліна.
- Ну і, нарешті, найзухваліші джинси - джинси з абстрактними принтами. Такі джинси краще носити з ахроматами або чистими квітами, якщо ви не володієте навичками поєднання декількох принтів в одному образі.
Які джинси купити на осінь-зиму 2021-22 (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст показала, як правильно носити білий в цьому сезоні.