Топ-7 привычек, которые делают образ скучным
“Сначала мы создаем свои привычки, а потом наши привычки создают нас” - сказал Джон Драйден несколько веков назад. А эта фраза остается актуальной и на сегодняшний день. Конечно, это касается любых сфер нашей жизни - в том числе и гардероба.
Стилист Зоя Панина рассказала у себя в Instagram, какие привычки делают ваш образ скучным и неактуальным.
Модный эксперт отметила, что у каждой из нас имеются вредные автоматизмы, которые не превращают нас в моделей с обложки Vogue.
Давайте посмотрим, как мы своими руками делаем образы скучными и пресными, как тонкий лаваш.
Нашли, какая привычка живет с вами вот уже который год?
Что делает образ скучным:
1. Скучные аксессуары
2. Застегнутые все пуговицы
3. Отсутствие многослойности
4. Черно-белый гардероб
5. Ноль украшений
6. Отсутствие принтов
7. Тренды для молодых
Иллюстративное фото (.instagram.com/ya_zoya_)
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