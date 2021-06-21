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Топ-7 звичок, які роблять образ нудним

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Понеділок 21 червня 2021 11:32
Топ-7 звичок, які роблять образ нудним Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

"Спочатку ми створюємо свої звички, а потім наші звички створюють нас" - сказав Джон Драйден кілька століть тому. А ця фраза залишається актуальною і на сьогоднішній день. Звичайно, це стосується будь - яких сфер нашого життя - в тому числі і гардероба.

Стиліст Зоя Паніна розповіла у себе в Instagram, які звички роблять ваш образ нудним і неактуальним.

Модний експерт зазначила, що у кожної з нас є шкідливі автоматизми, які не перетворюють нас в моделей з обкладинки Vogue.

Давайте подивимося, як ми своїми руками робимо образи нудними і прісними, як тонкий лаваш.

Знайшли, яка звичка живе з вами ось уже котрий рік?

Що робить образ нудним:

1. Нудні аксесуари

Топ-7 звичок, які роблять образ нудним

2. Застебнуті всі гудзики

Топ-7 звичок, які роблять образ нудним

3. Відсутність багатошаровості

Топ-7 звичок, які роблять образ нудним

4. Чорно-білий гардероб

Топ-7 звичок, які роблять образ нудним

5. Нуль прикрас

Топ-7 звичок, які роблять образ нудним

6. Відсутність принтів

Топ-7 звичок, які роблять образ нудним

7. Тренди для молодих

Топ-7 звичок, які роблять образ нуднимІлюстративне фото (.instagram.com/ya_zoya_)

Раніше ми писали, що Андре Тан розповів, як вибрати трендовий купальник по фігурі.

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