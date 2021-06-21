Топ-7 звичок, які роблять образ нудним
"Спочатку ми створюємо свої звички, а потім наші звички створюють нас" - сказав Джон Драйден кілька століть тому. А ця фраза залишається актуальною і на сьогоднішній день. Звичайно, це стосується будь - яких сфер нашого життя - в тому числі і гардероба.
Стиліст Зоя Паніна розповіла у себе в Instagram, які звички роблять ваш образ нудним і неактуальним.
Модний експерт зазначила, що у кожної з нас є шкідливі автоматизми, які не перетворюють нас в моделей з обкладинки Vogue.
Давайте подивимося, як ми своїми руками робимо образи нудними і прісними, як тонкий лаваш.
Знайшли, яка звичка живе з вами ось уже котрий рік?
Що робить образ нудним:
1. Нудні аксесуари
2. Застебнуті всі гудзики
3. Відсутність багатошаровості
4. Чорно-білий гардероб
5. Нуль прикрас
6. Відсутність принтів
7. Тренди для молодих
Ілюстративне фото (.instagram.com/ya_zoya_)
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