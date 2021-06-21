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Топ-7 привычек, которые делают образ скучным

Автор: Марина Настевич

“Сначала мы создаем свои привычки, а потом наши привычки создают нас” - сказал Джон Драйден несколько веков назад. А эта фраза остается актуальной и на сегодняшний день. Конечно, это касается любых сфер нашей жизни - в том числе и гардероба.

Стилист Зоя Панина рассказала у себя в Instagram, какие привычки делают ваш образ скучным и неактуальным.

Модный эксперт отметила, что у каждой из нас имеются вредные автоматизмы, которые не превращают нас в моделей с обложки Vogue.

Давайте посмотрим, как мы своими руками делаем образы скучными и пресными, как тонкий лаваш.

Нашли, какая привычка живет с вами вот уже который год?

Что делает образ скучным:

1. Скучные аксессуары

2. Застегнутые все пуговицы

3. Отсутствие многослойности

4. Черно-белый гардероб

5. Ноль украшений

6. Отсутствие принтов

7. Тренды для молодых

Иллюстративное фото (.instagram.com/ya_zoya_)

Ранее мы писали, что Андре Тан рассказал, как выбрать трендовый купальник по фигуре.

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модастилист