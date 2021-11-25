Топ-7 удачных формул с теплыми вещами: стилист показала, как одеваться в холода
Как правильно сочетать теплые вещи (фото: instagram.com/leoniehanne)
Зима - вовсе не время укутаться в пуховик с ног до головы или переждать с красивыми нарядами до весны. Даже под верхнюю одежду можно одеться стильно и ярко.
Стилист Файила Кадырова в своем Instagram собрала самые яркие луки от инфлюенсеров, вдохновляемся на поход по шопинг-молу!
Как выглядеть стильно в свитере (фото: instagram.com/leoniehanne)
Топ-7 луков: интересные идеи на холода
- Дубленка + джинсы трубы - очень популярная формула у блогеров.
- Объемный свитер + леггинсы - очень стильный лук для девушек с подтянутой фигурой.
- Джемпер + сатиновая юбка - особенно в монохроме - эффектно, нет слов.
- Юбочный костюм + сапоги - hot, hot, hot.
- Трикотажный костюм - ультра современная база.
- Платье-свитер + шуба - роскошный выход.
- Свитер + джинсовая юбка - еще один вариант, когда летняя вещь легко вписывается в зимний гардероб.
Стильные формулы на холода (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала, в каком наряде встречать Новый год Тигра.