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Топ-7 вдалих формул з теплими речами: стиліст показала, як одягатися в холоди

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Четвер 25 листопада 2021 18:01
Топ-7 вдалих формул з теплими речами: стиліст показала, як одягатися в холоди Як правильно поєднувати теплі речі (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Зима - зовсім не час закутатися в пуховик з ніг до голови або перечекати з красивими нарядами до весни. Навіть під верхній одяг можна одягнутися стильно і яскраво.

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram зібрала найяскравіші луки від інфлюєнсерів, надихаємося на похід по шопінг-молу!

Топ-7 вдалих формул з теплими речами: стиліст показала, як одягатися в холодиЯк виглядати стильно в светрі (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ-7 луків: цікаві ідеї на холоди

  • Дублянка + джинси труби, дуже популярна формула у блогерів.

Топ-7 вдалих формул з теплими речами: стиліст показала, як одягатися в холоди

  • Об'ємний светр + легінси, дуже стильний лук для дівчат з підтягнутою фігурою.

Топ-7 вдалих формул з теплими речами: стиліст показала, як одягатися в холоди

  • Джемпер + сатинова спідниця, особливо в монохромі, ефектно, немає слів.

Топ-7 вдалих формул з теплими речами: стиліст показала, як одягатися в холоди

  • Спідничний костюм + чоботи - hot, hot, hot.

Топ-7 вдалих формул з теплими речами: стиліст показала, як одягатися в холоди

  • Трикотажний костюм - ультрасучасна база.

Топ-7 вдалих формул з теплими речами: стиліст показала, як одягатися в холоди

  • Сукня-светр + шуба - розкішний вихід.

Топ-7 вдалих формул з теплими речами: стиліст показала, як одягатися в холоди

  • Светр + джинсова спідниця - ще один варіант, коли літня річ легко вписується в зимовий гардероб.

Топ-7 вдалих формул з теплими речами: стиліст показала, як одягатися в холодиСтильні формули на холоди (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала, в якому вбранні зустрічати Новий рік Тигра.

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