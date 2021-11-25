Топ-7 вдалих формул з теплими речами: стиліст показала, як одягатися в холоди
Як правильно поєднувати теплі речі (фото: instagram.com/leoniehanne)
Зима - зовсім не час закутатися в пуховик з ніг до голови або перечекати з красивими нарядами до весни. Навіть під верхній одяг можна одягнутися стильно і яскраво.
Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram зібрала найяскравіші луки від інфлюєнсерів, надихаємося на похід по шопінг-молу!
Як виглядати стильно в светрі (фото: instagram.com/leoniehanne)
Топ-7 луків: цікаві ідеї на холоди
- Дублянка + джинси труби, дуже популярна формула у блогерів.
- Об'ємний светр + легінси, дуже стильний лук для дівчат з підтягнутою фігурою.
- Джемпер + сатинова спідниця, особливо в монохромі, ефектно, немає слів.
- Спідничний костюм + чоботи - hot, hot, hot.
- Трикотажний костюм - ультрасучасна база.
- Сукня-светр + шуба - розкішний вихід.
- Светр + джинсова спідниця - ще один варіант, коли літня річ легко вписується в зимовий гардероб.
Стильні формули на холоди (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст показала, в якому вбранні зустрічати Новий рік Тигра.