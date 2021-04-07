Топ на голое тело и широкие джинсы: Белла Хадид показала горячий пляжный образ

Белла Хадид сейчас находится на отдыхе, но свободное время посвящает соцсетям. Девушка старается выкладывать для своих поклонников как можно больше своих роскошных пляжных образов.

Новый из них она составила на основе классических пляжных вещей: полосатого топа в морском стиле, а также ультрамодных джинсах. Галерея снимков, которой поделилась младшая из сестер Хадид, покорила ее фанатов.

Белла надела поло с внушительным декольте в мелкую горизонтальную полосу, причем прямо на голое тело. А дополнила его широкими синими джинсами с крупной аппликацией. Большая любительница украшений, Белла не забыла и в этот раз о многочисленных подвесках, браслетах в несколько рядов, серег-колец и просто колец.

Белла Хадид обожает горячие образы (фото: instagram.com/bellahadid)

Макияж одна из самых популярных моделей в мире не делала, зато использовала неколько инста-масок, чтобы выразить свое видение образа. И стоит отметить, фанатам ее творчество пришлось по душе. Всего за несколько часов пост собрал около 1,5 миллиона просмотров и много тысяч восхищенных комментариев.