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Топ на голе тіло і широкі джинси: Белла Хадід показала гарячий пляжний образ

Автор: Lite

Белла Хадід зараз перебуває на відпочинку, а вільний час присвячує соцмережам. Дівчина намагається викладати для своїх шанувальників якомога більше своїх розкішних пляжних образів.

Новий з них вона склала на основі класичних пляжних речей: смугастого топа в морському стилі, а також ультрамодних джинсів. Галерея знімків, якою поділилася молодша з сестер Хадід, підкорила її фанатів.

Белла одягла поло з великим декольте в дрібну горизонтальну смугу, причому прямо на голе тіло. А доповнила його широкими синіми джинсами з великою аплікацією. Велика любителька прикрас, Белла не забула і цього разу про численні підвіски, браслети в кілька рядів, сережки-кільця і просто кільця.

Белла Хадід обожнює гарячі образи (фото: instagram.com/bellahadid)

Макіяж одна з найпопулярніших моделей у світі не робила, зате використала неколько інста-масок, щоб висловити своє бачення образу. І варто зазначити, фанатам її творчість сподобалася. Всього за кілька годин пост зібрав близько 1,5 мільйона переглядів і багато тисяч захоплених коментарів.

На днях Белла також показала стильний лук в незвичайному купальнику і трендовому головному уборі.

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